Trabzonlu balıkçılar av sezonunu açtı

Güncel

DENİZLERDE av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Trabzonlu balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Balıkçılar, mehter takımının marşları, folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Trabzon'da, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu, Çarşıbaşı ilçesi balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Trabzon Tarım İl Müdürü İsa Kaplan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, balıkçı kooperatifi üyeleri, gemi sahipleri ve tayfalar katıldı. Mehter takımının marşları, folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

'YAKALADIKLARINIZ BEREKETLİ OLSUN'

Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, " Önümüzdeki sezon inşallah geçtiğimiz sezondan çok daha bereketli olsun. Çok daha üretimi bol olsun. Bütün balıkçılarımız kazasız belasız bir sezon geçirmelerini, inşallah bol miktarda balık yakalayıp denizleri kurutmamak şartıyla tezgahlara koyabilmelerini, tezgahlarda da daha ekonomik şartlarda satılabilmesini temenni ediyorum. Bereketli olsun diye dua ediyoruz. Bereket çoklukta değildir. Bereketin anlamı bizim kültürümüzde ve inancımızda farklıdır. O yüzden çok balık yakalamaktan öte yakaladıklarınız bereketli olsun diyorum" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,