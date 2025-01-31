Trabzonsporlu Taraftarın Kedisi 'Tom' İçin Stadyum Biletleri İçin Destek İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzonsporlu Taraftarın Kedisi 'Tom' İçin Stadyum Biletleri İçin Destek İstedi

Trabzonsporlu Taraftarın Kedisi \'Tom\' İçin Stadyum Biletleri İçin Destek İstedi

Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, kedisi 'Tom' ile birlikte stadyuma girebilmek için destek arıyor. Özel tasarımlı forma giyen 'Tom', sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yolcu, sokaklarda astığı afişlerle kulüpten yardım talep ediyor.

31.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZONSPOR taraftarı Evren Yolcu, 'Tom' adını verdiği kedisini, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, omzunda gezdiriyor. Ekran başında maçları birlikte izlediği kedisinin stadyuma girmesine izin verilmeyen Yolcu, 'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine, 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişleri sokakta aydınlatma direklerine yapıştırıp, destek istiyor.

Kentte belediyede görev yapan Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 2 aylıkken sahiplenip, 'Tom' adını verdiği kedisine ilgiyle bakıyor. Yolcu, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, kaşkol taktığı kedisini omzunda gezdiriyor. Trabzonspor'un forma tanıtım reklamında rol almasıyla sevimli figür haline gelen 'Tom'un videoları, sosyal medyada da ilgi odağı oluyor. Ünü yurt dışına kadar ulaşan 'Tom', sahibiyle ekran başına geçerek Trabzonspor'un maçlarını izliyor. Yolcu, evcil hayvanların stadyuma girişine izin verilmediği için 'Tom' ile birlikle tribünde maç izleyemiyor. 'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine 'Ben ne zaman stada gireceğim?' ve 'Trabzonspor'un reklam yüzünü hiç merak ettiniz mi?' yazılı afişleri, sokakta aydınlatma direklerine yapıştıran Evren Yolcu, kulüp yetkililerinden destek istiyor.

'ÜNÜMÜZ YURT DIŞINA KADAR YAYILDI'

Evren Yolcu, 'Tom'un sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Tom artık ailemizden biri. O bana, ben ona çok alıştık. Trabzonsporlu olduğum için onu da kendim gibi yetiştirdim. Formalar aldım. Benimle birlikte yiyip, içiyor. Sokaklarda beraber geziyoruz, her şeyiyle ilgileniyorum. Bir Fenerbahçe maçıydı, sosyal medya hesabı olan bir arkadaş bizi görüp, fotoğrafımızı çekti. Sonra 'Tom' tanınmaya başladı. Ünümüz yurt dışına kadar yayıldı. Bugün 1,7 milyon izlenme alan videolarımız var. Herkes 'Tom'u çok sevdi. Tüm kıyafetleri, bordo-mavi ve lisanslı ürünler. Omzumda geziyor, görenler güzel tepkiler veriyor. Yapılan tüm transferleri onunla karşılamaya gidiyoruz" diye konuştu.

'BİR MAÇ DAHİ OLSA TRİBÜNDE İZLEMEK İSTİYORUZ'

Kedisi 'Tom' ile birlikte tribünde maç izlemek istediğini söyleyen Yolcu, "Trabzonspor'un yeni forma tanıtımında reklam filmi için bizi çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştık. Çok güzel oldu. Trabzonspor maçlarını kurulan dev ekranlarda ve evde izliyoruz. 'Tom' ile birlikte maçları statta izleyebilmek için Trabzonspor'dan bir talebimiz oldu. Birkaç kez de bu isteğimizi yineledik. İnşallah bu kez sesimizi duyarlar. Onunla tribünde ya da uygun bir yerde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada bulunup, destek olmak istiyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Etrafımdakilerin 'Tom'u sevmesi çok hoşuma gidiyor. Rakip takım taraftarı bile 'Tom'u takip ediyor. Hayatında hiç Trabzon'a gelmemiş insanlar bile 'Tom'u merak ediyor. Fenerbahçeli bir aile var, 'Tom'u takip ediyor ve seviyorlar. Bu sevgi ve ilginin birleştirici olduğunu düşünüyorum" dedi.

'TAKİPÇİLERİM DESTEK OLUYOR'

Stada kedisiyle girme isteğini duyurmak için afişler hazırladıklarını anlatan Yolcu, "Yeğenimle çalışma yaptık. 'Tom'un stada girebilmesi için afişler bastırıp sokaklara astık. Sizin aracılığınız ile 'Trabzonspor sesimizi duyacaktır' diye umuyorum. Takipçilerimiz, bizi gören insanlar, 'Tom'un stada girmesi için destek oluyor. Bizi mesaj yağmuruna tutup, son durumu merak ediyorlar. İnşallah Trabzonspor da bize gereken cevabı verir" diye konuştu. ,

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Trabzonspor, Hayvanlar, Trabzon, Futbol, Güncel, Medya, Evren, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonsporlu Taraftarın Kedisi 'Tom' İçin Stadyum Biletleri İçin Destek İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Taraftarın Kedisi 'Tom' İçin Stadyum Biletleri İçin Destek İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.