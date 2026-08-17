Trafik Cezaları ve Elektronik Denetimler Sorusu - Son Dakika
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Trafik Cezaları ve Elektronik Denetimler Sorusu

Trafik Cezaları ve Elektronik Denetimler Sorusu
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Ayhan Barut, İçişleri Bakanı'na trafik denetim sistemlerini ve ceza gelirlerini sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "Türkiye genelinde aktif olarak kullanılan EDS, PTS, ortalama hız ihlal tespit sistemi, sabit radar ve mobil radar sayısı kaçtır? Bu sistemlerin illere göre dağılımı nedir? Son beş yılda trafik polisi ve fahri trafik müfettişlerinin yazdığı trafik cezaları nedeniyle tahsil edilen toplam ceza geliri ne kadardır? Bu gelirin yıllara göre dağılımı nedir" diye sordu.

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, trafikteki elekrtonik denetim sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Barut, "Trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının azaltılması ve trafik kurallarına uyulmasının teşvik edilmesi amacıyla trafik denetimleri büyük önem taşıyor. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS), ortalama hız ihlal tespit sistemleri, sabit ve mobil radar uygulamaları; trafik ihlallerinin tespit edilmesinde yaygın biçimde kullanılıyor ama yurttaşlar bazı konularda çok şikayetçi. Bunların gözetilmesi gerekiyor" dedi.

"AMAÇ GELİR DEĞİL ÖNLEMDİR"

Elektronik denetim sistemlerinin trafik güvenliğine katkı sunmasını hedeflediğini anımsatan Barut, şunları kaydetti:

"Sistemlerin kurulduğu noktaların ve hız sınırlarının yeterince görünür olup olmadığı, sürücülerin etkin biçimde bilgilendirilip bilgilendirilmediği, hız sınırlarında ani ve gerekçesiz değişiklikler bulunup bulunmadığı, cezaların tebliğ süreçleri, teknik hata iddiaları ve vatandaşların itiraz mekanizmalarına erişimi konusunda şikayetler artıyor. Trafik denetimlerinin temel amacının gelir elde etmek değil, kazaları ve can kayıplarını önlemek olması gerektiği ortadıdır. Bu nedenle elektronik denetim sistemlerinin bilimsel, şeffaf, ölçülü ve denetlenebilir biçimde işletilmesi; vatandaşların haklarının korunması ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Tüm bunların gözetilmesini istiyoruz."

"SON BEŞ YILDA TAHSİL EDİLEN TOPLAM CEZA GELİRİ NE KADARDIR?"

Barut'un soruları şöyle:

"Türkiye genelinde aktif olarak kullanılan EDS, PTS, ortalama hız ihlal tespit sistemi, sabit radar ve mobil radar sayısı kaçtır? Bu sistemlerin illere göre dağılımı nedir?

Son beş yılda trafik polisi ve fahri trafik müfettişlerinin yazdığı trafik cezaları nedeniyle tahsil edilen toplam ceza geliri ne kadardır? Bu gelirin yıllara göre dağılımı nedir?

Son beş yıl içinde elektronik denetim sistemleri aracılığıyla tahsil edilen toplam ceza geliri ne kadardır? Bu gelirin yıllara göre dağılımı nedir?

Son beş yıl içinde elektronik denetim sistemleri kaynaklı cezalara yapılan toplam itiraz sayısı nedir? Bu itirazların kabul ve reddedilme oranları yıllara göre nasıldır?

Hatalı plaka okuma, yanlış hız ölçümü, sistem arızası veya teknik hata nedeniyle iptal edilen ya da düzeltilen ceza sayısı kaçtır?"

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Ayhan Barut, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Cezaları ve Elektronik Denetimler Sorusu - Son Dakika

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