Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenci Adalet Peşinde - Son Dakika
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Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenci Adalet Peşinde

Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenci Adalet Peşinde

Tıp öğrencisi Beste Ceylaner, tır sürücüsüne karşı hukuk mücadelesi veriyor. Cezaların caydırıcı olmasını talep ediyor.

16.09.2024 11:47
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Aydın'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve yürüme güçlüğü çeken tıp fakültesi öğrencisi Beste Tibet Ceylaner, daha önce de 2 kere ölümlü kazaya sebebiyet veren ve ehliyetine el konulan tır sürücüsünün hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesi veriyor.

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Ceylaner'in, 24 Ocak 2023'te Söke-Aydın kara yolunda kullandığı araca karşı yönden gelen tırın çarpması sonucu, araçta bulunan 23 yaşındaki Mustafa Terzioğlu hayatını kaybetti. Ceylaner ise aylarca yatağa mahkum oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören Ceylaner, çok sayıda ameliyat geçirdikten sonra fizik tedavi yardımıyla yürümeye ve hareket etmeye başladı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ceylaner, bir buçuk sene önce Aydın-Söke yolunda şeridinde giderken karşıdan gelen tırın ışığını gördüğünü ve araçların kafa kafaya çarpıştığını söyledi.

Kaza anından sonrasını hiç hatırlamadığını belirten Ceylaner, arabada üç kişi olduklarını, yanındaki arkadaşının yaralandığını, arka koltuktaki arkadaşının ise vefat ettiğini dile getirdi.

Gözlerini açtığında hastanede olduğunu ifade eden Ceylaner, kaza sonrası yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bütün kemiklerim kırılmış kazada. Karaciğerimde yırtık vardı, böbreklerimde sorunlar oldu. Akciğerimde pnömotoraks (akciğer sönmesi) diye bir durum var. Öyle bir sorun yaşadım. O şekilde hastaneye kaldırılmışım. İlk önce Söke'de müdahale edilmiş. Söke'deki sağlık ocağında tam bilmiyorum neler olduğunu. Daha sonra oradan Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne sevk edilmişim. Orada bir ay kadar kaldım. Ameliyatlara girdim çıktım. Hava yolu kullanamıyordum, uzun araba yolculuğu da yapamayacağım söylenmişti. Oradan sevk edilebilecek hale geldiğimde ambulansla Ankara'ya geldim. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ne yattım. Ameliyatlar bitmişti, ardından fizik tedavi aldım."

Ceylaner, fizik tedavi sürecinde 3 ay boyunca oturamadığını, sürekli yatar pozisyonda olduğunu, o süreçte ağlayarak bacaklarını, dizlerini ve ellerini hareket ettirmeye çalıştığını anlattı.

Hastanedeki tedavisini annesinin yardımıyla tamamladığını kaydeden Ceylaner, taburcu olduktan sonra hiçbir eklemini hareket ettiremediğini sadece yemek yiyebildiğini söyledi.

Tır şoförünün daha önce de iki kere ölümlü kazaya sebebiyet verdiğine işaret eden Ceylaner, "Ben kazada 23 yaşındaki arkadaşımı kaybettim. Daha önce önlem alınmış olsaydı biz bu kaybı yaşamayacaktık. Bu kazadan önceki iki ayrı kazada sadece 2 ay içeride yatmış ve sadece iki sene ehliyeti alınmış. O yüzden bu yasaların bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Trafik kazalarındaki cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz"

Anne Gülay Ceylaner de kazanın ardından kızına kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek,17 Eylül Salı günü İzmir'de görülecek davayla hukuk mücadelelerini devam ettireceklerini vurguladı.

Tır sürücüsünün hak ettiği cezayı almasını istediklerini ve davanın takipçisi olacaklarını dile getiren Ceylaner, "Ben buradan Adalet ve İçişleri bakanlarımıza seslenmek istiyorum. Bu sadece Beste'nin ve Mustafa'nın olayı değil. Her gün binlerce kaza oluyor. Bu trafik kazalarındaki cezaların çok daha caydırıcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenci Adalet Peşinde - Son Dakika

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