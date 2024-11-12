Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları Uyarısı

Karayollarında devam eden bakım ve onarımlar nedeniyle trafik akışında dikkatli olunmalı.

12.11.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Karşıyaka Batı- Çiğli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Çiğli Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışması sebebiyle 23 Kasım'a kadar bazı şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek. 23 Kasım-7 Aralık döneminde ise Bornova istikametine giden araçlar Yonca Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde Temelli Projesi kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Delice-Yerköy yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Karasu- Kocaali yolunun 0-1. kilometrelerinde Karasu Liman Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 21-34. kilometrelerindeki Esenkıyı, Üçkardeşler-1 ve Üçkardeşler-2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Manavgat- Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Ekonomi, trafik, ankara, Güncel, Ulaşım, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:39 Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:42 Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:12 Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
15:11 Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir
14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:51 Sebze fiyatlarındaki artış “yok artık“ dedirtti Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti
14:40 Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 10:10:10. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.