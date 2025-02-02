Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Yol yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrollü geçişe kapatıldı. Sürücüler dikkatli olmalı.

02.02.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapımı, Hasdal- Subaşı yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo tesisi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Yomra Adliye Kavşağı mevkisinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4 ve İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma Zara-İmranlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya- Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

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