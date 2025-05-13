Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kısıtlamalar - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kısıtlamalar

Yol çalışmaları nedeniyle çeşitli güzergahlarda trafik kısıtlamaları ve yönlendirmeler yapılacak.

13.05.2025 09:19
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra- Körfez kavşakları 73-92. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Bu bölgede sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Ayrıca TEM Otoyolu'nun Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler de kapatılacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Balçova Viyadüğü'ndeki çelik derzlerin onarım işleri sebebiyle 00.00-06.00 saatlerinde Limontepe-Çeşme- Marina istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Fahrettin Altay ayrım kolundan sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli-Nurdağı Kavşağı 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale- Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili- Kulu ayrımı mevkisi) 28-33. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım eski Havza-Vezirköprü servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin bölünmüş yolun Trabzon- Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönündeki tüpleri ve yaklaşımlarında 21.00-07.00 saatlerinde yapılacak üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Taşağıl-İbradı yolunun 56-63. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük devlet yolunun Bilecik-Sakarya istikameti 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'nin sol şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan- Siirt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Batman-Siirt istikametinde bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Yerköy- Delice yolunun 4-9. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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