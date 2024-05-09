'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Kutlamaları Edremit'te Gerçekleştirildi

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(BALIKESİR) - 'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Edremit'te düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Mehmet Boyraz, 'Yılın Zabıta Trafik Görevlisi' seçildi.

Edremit'te 'Trafik ve İlkyardım Haftası' dolayısıyla Mimar Mithat-Büyükdalgıç İlkokulu'nda düzenlenen törenlere Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, trafik ve ilk yardımın önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından trafik ile ilgili skeçler, şiirler ve sunumlar gerçekleştirildi. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin hazırladığı trafik temalı skeçlerin ardından Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından verildi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Kutlamalar kapsamında Edremit Belediyesi personeli Mehmet Boyraz, 'Yılın Zabıta Trafik Görevlisi' seçildi. Boyraz'a ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci verdi. Bünyamin Şeker Gümüş'e 'Yılın Trafik Polis Memuru' ödülünü Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Taner Ceyhan'a 'Yılın Jandarma Trafik Görevlisi' ödülünü İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, Erol Düzgün'e ise 'Yılın Şoförü' ödülünü Şoförler Odası Başkanı Hanifi Şentürk takdim etti.