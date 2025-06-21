Trafikte Çalışma Uyarısı: Hız Kısıtlaması

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 136-139. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak trafik akışı, diğer yöndeki iki şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım, Denizli istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Batı Kavşağı- İskenderun Kavşağı bölgesi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması sebebiyle sürücüler 1 numaralı şeride yönlendiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 72-77. kilometrelerinde (Çakırlar mevkisi-Taflan Köprüsü kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 24. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle Çaykara-Of yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 3-4. kilometrelerindeki Üzülmez Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Devrek-Zonguldak istikametindeki sol taşıma tüpü 23 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Bu bölgede sürücüler, imar yolu üzerinden servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.