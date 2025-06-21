Trafikte Çalışma Uyarısı: Hız Kısıtlaması - Son Dakika
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Trafikte Çalışma Uyarısı: Hız Kısıtlaması

21.06.2025 08:27
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Karayollarında çeşitli otoyol kesimlerinde bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 136-139. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak trafik akışı, diğer yöndeki iki şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım, Denizli istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Batı Kavşağı- İskenderun Kavşağı bölgesi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması sebebiyle sürücüler 1 numaralı şeride yönlendiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 72-77. kilometrelerinde (Çakırlar mevkisi-Taflan Köprüsü kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 24. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle Çaykara-Of yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 3-4. kilometrelerindeki Üzülmez Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Devrek-Zonguldak istikametindeki sol taşıma tüpü 23 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Bu bölgede sürücüler, imar yolu üzerinden servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafikte Çalışma Uyarısı: Hız Kısıtlaması - Son Dakika

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