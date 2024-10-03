Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı

Yolların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve hızlarını düşürmesi gerekiyor.

03.10.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle 21 Ekim'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden devam edecek.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tekirdağ- Hayrabolu yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde genişletme, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
09:01 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement