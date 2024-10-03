Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle 21 Ekim'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden devam edecek.
Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Tekirdağ- Hayrabolu yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde genişletme, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Tirebolu- Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
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