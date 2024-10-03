Trafikte Çeşitli Yol Çalışmaları Uyarısı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle 21 Ekim'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden devam edecek.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tekirdağ- Hayrabolu yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde genişletme, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.