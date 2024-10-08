Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarında bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde trafik işaretlemesi ve bant aktarılması yapılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara-Gölbaşı- Bala yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Ankara-Bala istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ordu- Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerinde bakım, Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karaman- Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.