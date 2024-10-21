TRT'nin 'Mehmed' Dizisi MIPCOM'da Tanıtıldı

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Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük içerik fuarlarından MIPCOM'un ilk gününde, TRT'nin "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi uluslararası seyirciyle buluştu.

TV ve yapım sektörünün buluşma noktası olarak görülen içerik fuarı MIPCOM, Cannes'daki Kongre ve Festival Sarayı'nda başladı.

Bu yıl İspanya'nın onur ülkesi olduğu fuarın ilk gününde yapılan gösterimle, TRT'nin "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi dünyanın dört bir yanında gelen seyirciye tanıtıldı.

Dizinin fuardaki gösterimine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT Reklam ve İçerik Satıştan Sorumlu Daire Başkanı Mustafa İlbeyli, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin ve dizi oyuncuları Serkan Çayoğlu, Luka Peros ve Selim Bayraktar da katıldı.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizinin gösterimi, TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol'un konuşmasıyla başladı.

Varol, Fatih Sultan Mehmet'in dünya lideri olarak yarattığı etkinin gerçek büyüklüğünü tasvir etmenin zorluğuna işaret ederek, sonunda bunu başarabildiklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in eşsiz hikayesini dünyaya anlatmaktan gurur duyduklarını ifade eden Varol, "Bu proje, Türk televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olmanın yanı sıra, global ölçekte de ses getirir nitelikte." dedi.

Varol, dizinin Youtube'daki performansının da yüksek olduğunu dile getirerek, bu dizi için sektöründeki en iyi yetenekleri bir araya getirdiklerini belirtti.

Gösterimin ardından TRT Reklam ve İçerik Satıştan Sorumlu Daire Başkanı İlbeyli moderatörlüğünde dizi oyuncuları ve yapımcısıyla soru-cevap faslı yapıldı.

Dizi yapımcısı Özekin, diziye, harika oyuncularla ve ekibiyle başladığı ilk andan itibaren şanslı hissettiğini söyleyerek tarihi doğruluğu, kıdemli tarihçilerden oluşan ekibiyle sağladıklarını ifade etti.

Oyuncu Çayoğlu, dizinin hikayesinin yaklaşık 500 yıl öncesini ele aldığını kaydederek, diziye hem tarihi kaynakları araştırarak, hem de zihinsel ve fiziksel olarak hazırlandıklarını anlattı.

Dizide tamamen farklı bir dünyanın işlendiğine işaret eden Çayoğlu, "Tamamen farklı bir dünya. Farklı kostümler, farklı diller. Ağır kostümler. Evet, kostümler gerçekten çok ağır." yorumunu yaptı.

Oyuncu Bayraktar, dizideki karakteri olan Çandarlı Halil Paşa'nın uzun bir süre hem Fatih Sultan Mehmet döneminde hem de babası 2. Murat döneminde görev aldığını ifade etti.

Bayraktar, Çandarlı Halil Paşa'nın Osmanlı döneminde nüfuzlu ve politik bir ailenin üyesi olduğun belirtti.

Dizide Cenevizli Kaptan Giovanni Giustiniani'yi canlandıran oyuncu Luka, dizide Türkçe konuşması hakkında, "Türkçeye daha iyi hazırlanmak istiyordum." dedi.

Luka, ancak o dönem başka bir projesi nedeniyle buna zamanı olmadığını ifade ederek, şu anda Türkçeyi doğru bir şekilde telaffuz edebildiğini ancak henüz bu dilin melodisine hakim olmadığını kaydetti.

"Daha geniş kitlelere ulaşmak için oyuncularımızla beraber buradayız"

TRT Reklam ve İçerik Satıştan Sorumlu Daire Başkanı İlbeyli, fuarda AA muhabirine, MIPCOM'un dünyada içerik alanındaki en büyük fuarlardan biri olduğunu ifade etti.

İlbeyli, "Bu fuarda olmak bizim için çok önemli çünkü bildiğiniz gibi Fatih tüm dünyaya mal olmuş bir isim." ifadesini kullanarak, TRT olarak da bu yapıma çok özen gösterdiklerini söyledi.

Dizinin ikinci sezonun yeni başladığını kaydeden İlbeyli, şöyle devam etti:

"Halktan, izleyicilerden tüm dünyadan çok iyi tepkiler alıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak için oyuncularımızla beraber buradayız. Daha iyi satışlar da yapacağımızı umut ediyoruz."

"İlk tutan Fatih Sultan Mehmet projesi oldu"

Dizinin yapımcısı Özekin, Fatih Sultan Mehmet'in imajının Türk halkı ve gönül coğrafyası ülkelerinde çok yüksekte olduğunu, bu nedenle diziden de beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti.

Özekin, "Sizin o beklentileri karşılamak için herhangi bir yapımdan çok çok daha fazla bir şeyler sergilemeniz gerekiyor." diyerek, bu beklentileri karşılayamayabilecekleri ileri sürülerek diziyi Fatih Sultan Mehmet hakkında yapmama konusunda uyarılar aldıklarını anlattı.

Bunun haklı bir uyarı olduğunu söyleyen Özekin, "Bizim de sürekli kafamızda olan bir endişeydi ama Allah'a hamdolsun diyelim, gece gündüz çalışarak, baya kendimizi de zorlayarak, ekibimizin iyi olması, şartların iyi ilerlemesi, TRT'nin bu anlamda bizim arkamızda durması, hepsi bir araya geldi. Cenabı Allah'ın izniyle Fatih dizisi başarılı oldu ve ilk tutan Fatih Sultan Mehmet projesi oldu şimdiye kadar yapılanlar arasında." ifadelerini kullandı.

Özekin, dönem dizisi çekmenin zorluğuna değinerek "Sadece insanlarla muhatap olmuyorsunuz, aynı zamanda, atlarla muhatap oluyorsunuz, sadece normal setlerdeki ayarlamak, tasarımları yapmakla değil, bir dünya kurmanız lazım, o tarihe, döneme ait platolar kurmanız lazım. Kostümleri bambaşka bir emek, dolayısıyla bunların hepsi çok zor." dedi.

Dizilerinin farklı ülkelere satıldığını ancak İtalyan televizyonları tarafından satın alınmasını enteresan bulduklarını dile getiren Özekin, "Rahmetli Fatih Sultan Mehmet hünkarımızın belki de İstanbul'dan sonra en büyük hayali İtalya'ydı ve Roma'ydı, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet dizisinin İtalya televizyonları tarafından satın alınmış olması, bizi bu anlamda da heyecanlandırdı." diye konuştu.

"Türk dizileri yurt dışında çok başarılı"

Dizide Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandıran oyuncu Çayoğlu, "Burada olmak çok kıymetli, çok güzel bir iş yaptık." dedi.

Diziyi yurt dışına pazarlamak için MIPCOM'da bulunduklarını ifade eden Çayoğlu, burada çok da güzel bir ilgi, bir taleple karşılandık. Çok sevindirici tabii bu durum. Burada olmak güzel." ifadelerini kullandı.

Çayoğlu, dizide canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet karakterinin tarihin en önemli insanlarından ve komutanlarından biri olduğunu söyleyerek "Ben de onu canlandırdığım için çok mutluyum. Şu ana kadar 22 bölüm çektik." diye konuştu.

Diziye inanılmaz bir ilgi olduğunu dile getiren Çayoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle olması tabii bizi mutlu ediyor. Çok zor bir işin altından kalkıyoruz ekipçe, yapım olarak, prodüksiyon olarak, oyuncular olarak. Bugün de burada aslında gördüğümüz bunun karşılığı oluyor. Böyle olması da aslında işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor."

Çayoğlu, dünyada Türk tarihi dizilerine yönelik ilginin artması konusunda "Bu da çok güzel bir şey çünkü genel olarak zaten halihazırda Türk dizileri yurt dışında çok başarılı." diyerek, tarihi dizileri yurt dışına satarak Türk tarihini de gösterdiklerini dile getirdi.

Dizilerinin yurt dışında çok güzel bir talep gördüğünü aktaran Çayoğlu, bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden de kendisine yorumlar geldiğini belirtti.

Çayoğlu, "Bu muazzam bir şey çünkü dediğim gibi tarihimizi anlatıyoruz ve insanlar çok ilgi görüyor, bununla birlikte hem bizim tarihimize, dilimize, kültürümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyorlar. Bu da ülkemiz adına çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Edirne sınırlarını geçmemiz gerek"

Dizide Osmanlı Sadrazamı Çandarlı Halil Paşa karakterini canlandıran Bayraktar, "Benim hep söylediğim bir lafım vardı, bir düşüncem vardı, esasında bizim 'Edirne sınırlarını geçmemiz gerek' diye. Şu an çektiğimiz dizi Fatih Sultan Mehmet, İtalya'ya satılıyor, yurt dışına çıkıyor, Avrupa'nın sınırlarını aştı. Bu çok keyifli." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un fethedilmesini ele alan bir dizide rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bayraktar, "Çok zor bir setin içindeyiz, çok zorlu bir alan ama arkadaşlarla omuz omuza sırt sırta vererek bu zorluğu aşıyoruz." diye konuştu.

Dizi setinden bir aile gibi olduklarını belirten Bayraktar, "Duygu yüklü ve heyecan dolu nice bölümler, İstanbul'un fethine doğru seyircimizi bekliyor." dedi.

Dizinin oyuncuları ve yapımcısı, MIPCOM'un açılış töreninde kırmızı halıda da boy gösterdi.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi

Türkiye'de ilk bölümü 27 Şubat'ta gösterilen "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin şu ana kadar 19 bölümü yayınlandı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini destansı bir şekilde ekranlara taşıyan dizi, tarihten esinlenerek kurgulandı.

Bu yıl 24 Ekim'e kadar devam edecek olan 40. MIPCOM fuarına, dünyanın 100'den fazla ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcının yanı sıra 11 bin kadar ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Her yıl Fransa'nın güneyindeki Cannes'da ekimde düzenlenen MIPCOM, dünya genelinden farklı ülkelerin film ve dizi sektörü temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. MIPCOM'da film, dizi, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor.