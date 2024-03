TRT, Ramazan ayına özel içerikleri ekranlara ve radyolara taşıyacak

Güncel

TRT, ramazan ayına özel olarak hazırladığı özel içerikleri ekranlara ve radyolara taşıyacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1 ekranlarında bu yıl sekizincisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" her gün 16.15'te ekranlarda olacak.

İftar ve sahur heyecanı da "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" programlarıyla yaşanacak. Sahur Bereketi her gece 04.15'te, "Ramazan Sevinci" saat 18.15'te, "Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif" programı ise saat 05.55'te ramazan boyunca her gün ekranlara gelecek.

Başrolünde Rüzgar Aksoy'un yer aldığı Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesine odaklanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi her gün 23.45'te izleyiciyle buluşacak.

"Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri", hafta içi her gün saat 12.30'da, "Mahya" programı her gün saat 18.30'da, "Yazma" programı her salı saat 20.00'de, "Geleneğin Kalp Atışları - Ramazan" özel bölümüyle 15 Mart saat 17.00'de, "Tarih Söyleşileri - Ramazan Geleneğimiz" 2 Nisan saat 23.00'te TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT Belgesel özel yapımlarıyla Ramazan ayında ekranını renklendirecek

"Vahyin İzinde" yapımı ramazan ayı boyunca saat 16.00'da TRT Belgesel ekranlarında olacak. Her gün saat 17.00'de ise "Müslüman Gibi Yaşamak" belgeseli yayınlanacak.

TRT Belgesel'in yeni içeriği "Bir Tariften Fazlası" her gün saat 18.00'de, Tarihin Efsaneleri "Halid Bin Velid" özel bölümüyle 16 Mart saat 14.30'da izlenebilecek.

TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii'de ise "Hay Sultan" ve "Eyvah Ramazan Bey" yapımlarının ikinci sezonlarının da yer alacağı "Ramazan Ayı Özel Kategorisi" oluşturulacak.

TRT Çocuk, Ramazan ayına özel hazırlanan içeriklerini minik izleyicileriyle buluşturacak.

"Aslan", "Elif ve Arkadaşları", "Aybek", "Babamın Gölgesi 1918", "Maysa ve Bulut", "ÇocukÇuf", "Eymen ile Çimen", "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ve "Taktik 6" çizgi filmleri ramazan boyunca saat 19.25'te TRT Çocuk'ta çocukların beğenisine sunulacak.

"Dennis ve Gnasher" çizgi filmi, yeni bölümleriyle 11 Mart'tan itibaren hafta içi her gün 17.40'ta, "Köstebekgiller"in sevilen bölümleri ise ramazanın ilk gününden itibaren her gün 18.05'te TRT Çocuk'ta olacak.

TRT Diyanet Çocuk kanalında "Manidar", "Hay Hak", "Sevimli Sabahlar", "Heybeli Tiyatro", "Meraklı Hafiye", "Cümbür Cemaat" ve "Şeker Hoca" çizgi filmleri de ramazan boyunca çocuklarla buluşacak.

TRT Müzik'ten özel programlar

Türk müziğine ait eserler, enstrümantal formlarıyla ramazanda "Saz Eserleri" programında saat 05.30'da, "Gönül Bahçesi" ise saat 18.45'te TRT Müzik izleyicisine ulaşacak.

Ramazan boyunca her gün saat 22.00'de canlı yayınlanacak "Ramazan'da Sözün Özü" programında da Türk İslam medeniyeti ve kültürü hakkında sohbet ve bilgiler aktarılırken, tasavvuf ve Türk müziği eserlerinin icrasının yanı sıra Kazak Akapella Grubu tarafından Ahmet Yesevi'nin hikmetleri de seslendirilecek.

Çeşitli dini konuların uzman konuklarla ele alınacağı "Çılka Rehmeti" (Rahmet Damlası) her gün saat 04.00, ramazana özel haber programı Rengen Remezane (Ramazan Renkleri) hafta içi her gün saat 9.00'da, Pirsen Oli (Dini Sorular) her cuma saat 15.15'te, "Dema Fitare" (İftar Vakti) her gün saat 17.00'de, Risale–i Nur Külliyatı'ndan derlenen konularla "Nura İslame" (İslam'ın Nuru) her gün saat 12.30'da, "Awazen Dilan" (İlahi Sesler) her gün saat 18.45'te, "Jiyana Hz. Muhammed" ( Hz Muhammed'in Hayatı) her gün saat 20.00'de TRT Kürdi ekranlarında yerini alacak.

"İftara Sizdeyiz Avrupa", "Sokak İlahileri", "Avrupa'da İftar Bereketi", "İskandinavya Türk Camileri", "Hollanda ve Belçika'da Türk Camileri", "Daha Doğrusu", "İpekten Mahyalar", "Efendimizin (Sav) 24 Saati", "Dost Yüzler", "Anadolu'da Kur'an-ı Kerim Tilaveti", "Anadolu Camileri", "Bir Hadis Bir İnsan", "Kalbin İçindekiler", "Hatırla!", "Ramazan Kitaplığı" ve "Her Güne Bir Hadis" ramazan boyunca TRT Türk ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Ramazan boyunca ekrana gelecek olan "Hoş Geldin Ramazan" programı ise canlı yayınla ramazanın ilk günü saat 20.10 yayınlanacak.

"Mahya Ramazan" (Ramazan Mahyası) programı ramazan ayı boyunca her gün canlı yayınla saat 23.00'te TRT Arabi'de izleyiciyle buluşurken, "Al-Aqsa Wa Al-Imam" (Aksa ve İmam) programı saat 18.40'ta, "Asdaa Al-Qibab" (Kubbelerin Yankıları) saat 19.40'ta ve "Mufakkirah Ramazan"" (Ramazan Günlükleri) programı da ramazan boyunca her gün ekranlara gelecek.

TRT Radyo 1'de ise her akşam saat 18.15 - 20.30 arasında "Radyoda İftar Vakti" programında uzman konukları dinleyici ile buluşturacak. 04.15 itibarıyla da yayınlanacak "Sahur Bereketi" ardından "Mukabele" yayını olacak.