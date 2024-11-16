TRT World Forum 2024 İstanbul'da - Son Dakika
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TRT World Forum 2024 İstanbul'da

TRT tarafından organize edilen TRT World Forum, 29-30 Kasım tarihlerinde "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.

16.11.2024 12:20
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TRT tarafından organize edilen TRT World Forum, 29-30 Kasım tarihlerinde "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin dünya liderlerini bir araya getiren organizasyonu TRT World Forum, 8'inci kez hayata geçiyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 29-30 Kasım tarihlerinde "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" teması ile gerçekleşecek forumda, dünya gündemine dair önemli konulara değinilecek.

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan birisi olan ve bugüne kadar birçok ülkeden binlerce konuk ve 767 konuşmacıyı bir araya getiren foruma, bu yıl da 30'dan fazla ülkeden 150'ye yakın konuşmacı katılacak.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve söylemleri dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu seneki etkinlikte de güncel konulara değineceği bir konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra yerli ve yabancı siyaset yapıcılar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler gibi pek çok fikir önderini bir araya getirecek TRT World Forum 2024'te masaya yatırılacak konu başlıkları arasında; Orta Doğu ve Gazze, Türkiye, Afrika, Rusya- Ukrayna, politika ve diplomasi, jeopolitik, savaş ve güvenlik, iklim ve enerji, teknoloji, medya ve yayıncılık, uluslararası hukuk ve ekonomi yer alıyor.

TRT World Forum 2024 hakkında "www.trtworldforum.com" adresinden daha fazla bilgiye ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT World Forum 2024 İstanbul'da - Son Dakika

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