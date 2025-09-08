Trump'a 83,3 Milyon Dolarlık Tazminat Onayı - Son Dakika
Trump'a 83,3 Milyon Dolarlık Tazminat Onayı

Trump\'a 83,3 Milyon Dolarlık Tazminat Onayı
08.09.2025 18:58
ABD temyiz mahkemesi, Trump'ın E. Jean Carroll'a iftira nedeniyle verilen tazminatı onayladı.

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'a, 2019'da eski dergi köşe yazarı E. Jean Carroll'a iftira attığı gerekçesiyle verilen 83,3 milyon dolarlık tazminat kararını onayladı.

TEMYİZ MAHKEMESİ, TRUMP'A VERİLEN CEZAYI ONADI

ABD Başkanı Donald Trump'a, Temyiz Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019'da aleyhindeki tecavüz suçlamalarını reddetmek suretiyle yazar E. Jean Carroll'ın itibarını zedelediği yönündeki kararı onadı. Mahkeme, Trump'ın davaya konu olan eylemin başkanlığı döneminde yapılmış olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi olması gerektiği ve bu suçtan hüküm giyemeyeceği yönündeki argümanını da reddetti.

Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
ABD Başkanı Donald Trump

83,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçtan oluşan heyetinin oybirliği ile verdiği kararda, "83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul" olduğu ifade edildi. Yargıçlar heyeti, cezai tazminatı onama gerekçesini Trump'ın ifadelerinin iftira niteliğinde olan ilk yargı kararından sonra dahi Carroll'ı tekrar tekrar inkar etmesi ve kamuoyu önünde eleştirmesi olarak gösterdi.

"TRUMP'A YÖNELİK CADI AVI SON BULMALI"

Trump'ın savunma ekibi tarafından bugün yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ABD'yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir" denildi.

ABD Başkanı'na yönelik cadı avının derhal son bulması talep edilen açıklamada, "ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir. ABD halkı, Carroll'ın uydurmaları da dahil olmak üzere, Demokratlar tarafından finanse edilen bu rezaletin ve tüm cadı avlarının hızla sona erdirilmesini talep eden Başkan Trump'ın yanındadır. Adalet Bakanı, Carroll'ın asılsız iddialarını Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar dahil olmak üzere Başkan'ın resmi görevlerine dayandırması nedeniyle, savunmanın yasal olarak Adalet Bakanlığı tarafından üstlenilmesi gerektiğine karar vermiştir" denildi.

Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan ise yaptığı açıklamada, "Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll'un doğru söylediğini ve Başkan Donald Trump'ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır" dedi.

Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
E. Jean Carroll

TRUMP CİNSEL SALDIRI VE İFTİRADAN SUÇLU BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump'ın cinsel saldırı ve iftira ile suçlandığı davaya konu olan olay, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında yaşananlara ilişkin iddialara dayanıyor. Bir dönem güzellik ve moda dergisi Elle için köşe yazıları kaleme alan Carroll, Trump'ın burada kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Carroll, ayrıca Trump'ı sonradan yaptığı açıklamalarla itibarını zedelemekle suçlamıştı.

Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, 13 Haziran'da aldığı bir kararla Carroll tarafından açılan ayrı bir davada Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan suçlu bulunduğu 5 milyon dolarlık tazminat kararını da onamıştı. Söz konusu davada mahkeme, Trump'ı cinsel saldırı ve iftiradan suçlu bulmuş, fakat tecavüzden suçlu olduğuna hükmetmemişti. Trump'ın bu kararın gözden geçirilmesi için Yüksek Mahkemeye müracaat etme şansı bulunuyor.

Aleyhindeki tüm suçlamaları reddeden Trump, geçtiğimiz yıl seçim kampanyası sırasında aleyhindeki yargı süreçlerini Demokratların öncülüğünde yürütülen bir komplo olarak tanımlamıştı. Trump, Carroll'ın "tipi olmadığını" ve aleyhindeki tecavüz iddialarını yazdığı kitabın reklamını yapmak için kullandığını söylemişti.

Halihazırda 81 yaşında olan Carroll, "Not My Type: One Woman vs. a President" (Tipim Değil: Bir Kadın, bir Başkana Karşı) başlıklı bir kitap kaleme almıştı.

Kaynak: AA

Politika, Mahkeme, Ünlüler, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a 83,3 Milyon Dolarlık Tazminat Onayı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'a 83,3 Milyon Dolarlık Tazminat Onayı - Son Dakika
