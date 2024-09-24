Trump'a Suikast Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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Trump'a Suikast Tedbirleri Artırıldı

Trump'a yönelik suikast girişimleri sonrası BM'de güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı.

24.09.2024 11:48
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ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimleri ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmalar, Amerikalı yetkililerin BM Genel Kurulu için alınan güvenlik önlemlerini arttırmasına neden oldu.

Trump'a yönelik iki suikast girişiminden sonra gözler özellikle Amerikan Gizli Servisi'ne çevrildi.

Her yıl olduğu gibi, bu yılki BM zirvesinde de ABD başkanının yanı sıra dünya liderlerini de gizli servis koruyacak. ABD Dışişlerine bağlı Diplomatik Güvenlik Servisi ise diğer yabancı devlet misyonlarının güvenliğinden sorumlu olacak.

Bu yıl BM binasının etrafındaki güvenlik şeridinde denetimler sıkılaştırıldı. BM binası içinde sadece konuk liderlerin ve beraberlerindeki heyetlerin kullanabileceği alanlar genişletilirken basının ve diğer ziyaretçilerin girebildiği alanlar daraltıldı. Binaların çatılarına yerleşen keskin nişancılara ek olarak bu yıl seyyar keskin nişancılar, heyetlerin geçişleri sırasında, yolların üzerine mevzilenerek tedbirler aldı.

BM Genel Kurulu için oluşturulan ortak operasyon merkezinde aralarında Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da bulunduğu 10 ayrı kurum bir arada çalışıyor. Terör saldırılarından, yangına ve acil sağlık sorunlarına kadar her türlü senaryonun göz önüne alındığı bu dev operasyonun başını Amerikan Gizli Servisi çekiyor. ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin sorumluluğu onların üzerinde. ABD Başkan adayı Trump'ın kulağından vurulduğu suikast saldırısından sonra eleştirilerin odağı haline gelen Gizli Servis, bu görevin altından sorunsuz bir şekilde kalkmak istediği için alınan önlemlerin düzeyini de artırdı.

BM binası karadan, nehirden ve havadan korunuyor

ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi, Doğu Nehri üzerinde yer alıyor. Binanın nehir kısmında New York Polis Teşkilatı'na (NYPT) ait botların yanında Amerikan Sahil Güvenlik güçlerine bağlı bir karakol gemisi, bir hücumbot ve çok sayıda bot yer alıyor. NYPT'ye ait dron ve helikopterler ise ortak operasyon merkezi ile bağlantı içinde çalışarak gerçek zamanlı görüntüler gönderiyor. Karada ise yine NYPT'nin yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Bomba arama köpekleri ve polis memurları alanın her yerine konuşlandırıldı.

BM binasının korunması için 300 BM güvenlik görevlisi çalışıyor. Onların da kendi operasyon merkezi bulunuyor ve binanın farklı noktalarına yerleştirilmiş 1400 kadar kamera bulunuyor.

Protesto gösterilerine sınırlama getirildi

Her yıl çevre, toplumsal konular ve siyasi meseleler için düzenlenen gösteriler BM toplantılarının vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Gazze, Ukrayna ve şimdi de Lübnan- İsrail sınırında tırmanan çatışmalar nedeniyle bu yıl gösterilerin daha da fazla olması bekleniyor. 26 Eylül tarihinde de Filistin'e destek için büyük bir gösteri yapılacağı duyuruldu. Ancak bu yıl, alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle göstericilerin BM binasının önündeki 1. Cadde'ye inmesine izin verilmiyor. Bina içinde korsan bir gösteri yapılma ihtimaline karşı da ziyaretçiler birden çok noktada aramadan geçiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'a Suikast Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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