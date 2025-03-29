Trump: Grönland Uluslararası Güvenlik için Önemli - Son Dakika
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Trump: Grönland Uluslararası Güvenlik için Önemli

Trump, Grönland'ın uluslararası güvenlik açısından kritik olduğunu ve ABD'nin buna sahip olması gerektiğini vurguladı.

29.03.2025 00:25
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- Trump: " Grönland'a sahip olmamız gerekiyor"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Uluslararası güvenlik için çok önemli, Grönland'a sahip olmamız gerekiyor. Bunu onsuz yapamayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance ve beraberindeki heyetin Grönland'a ziyaret gerçekleştirdiği sıralarda açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, yönetiminin Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Hukuk Firması ile anlaşma yaptığını duyurdu. Firma tarafından yönetimin onayladığı gönüllü çalışmalara 100 milyon dolar katkı sağlanacağını belirten Trump, "Bu esasen bir anlaşmaydı. Skadden, Trump yönetimi süresince ve sonrasında toplamda en az 100 milyon dolar değerinde pro bono hukuki hizmet sağlayacak" dedi.

"Savaş gemileri her yerde Grönland'ın hemen yanından geçiyor"

Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Grönland ziyaretine değinen Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Uluslararası güvenlik için çok önemli, Grönland'a sahip olmamız gerekiyor. Bunu onsuz yapamayız" diye konuştu.

Grönland üzerindeki kontrolün sadece ABD için değil, tüm dünya için barış meselesi olduğunu vurgulayan Trump, "Buna bakın, savaş gemileri her yerde Grönland'ın hemen yanından geçiyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Umarım Danimarka ve Avrupa Birliği bunu anlar. Eğer anlamazlarsa, bunu onlara açıklamak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Vance ve beraberindeki heyetin ABD'yi çok iyi temsil edeceğini söyledi.

"Bunu çözemezsek, İran'a kötü, kötü şeyler olacak"

Donald Trump konuşmasında İran'ın nükleer programı üzerinde bir anlaşma yapmaması durumunda "çok kötü şeylerin" olacağına dair uyarıda bulundu. ABD Başkanı Trump, "İran, izlemem gerekenler listemde çok yüksek bir sırada yer alıyor. Bildiğiniz gibi, onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve 'bir şekilde bir karar vermek zorunda kalacaksınız' dedim. ya konuşmamız gerekecek, ya da İran'a çok kötü şeyler olacak. Bunun olmasını istemiyorum" dedi.

Trump, İran'la çözüm istediğini belirterek, "Benim büyük tercihim, bunu güç ya da zayıflıkla söylemiyorum, İran'la bunu çözüme kavuşturmamızdır. Ama eğer bunu çözemezsek, İran'a kötü, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Nikola Corporation'ın eski CEO'su Trevor Milton'ı neden affettiği sorusuna yanıt veren Trump, dava sürecinin siyasi olduğunu ve adil olmadığını kaydederek, "Yanlış yaptığı söylenen şey, başkanlık için Donald Trump'ı destekleyen ilk kişilerden biri olmasıydı" şeklinde konuştu.

Trump, Carney ile görüştü

Kanada'nın yeni başbakanı olan Mark Carney ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Trump, aralarında büyük bir anlaşmazlık olmadığını vurgulayarak, "Başbakan ile çok iyi bir konuşma yaptık ve Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında her şeyin çok iyi bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

Trump konuşmasında ayrıca 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Myanmar'a yardım edileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump: Grönland Uluslararası Güvenlik için Önemli - Son Dakika

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