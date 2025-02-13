Trump'ın Gazze Planı 'Savaş Suçu'! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Gazze Planı 'Savaş Suçu'!

Almanya SPD Sözcüsü Schmid, Trump'ın Gazze planını skandal ve savaş suçu olarak değerlendirdi.

13.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da iktidardaki koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını "skandal" olarak niteleyerek bunun, "savaş suçu" olacağını söyledi.

Schmid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinliler arasında çatışmayla ilgili siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Bu da İsrail'in güvenliğinin yanı sıra Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin yaşayabileceği bir Filistin devletinin de kurulması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Trump'ın Gazze planına ilişkin de Schmid, "Bu bir skandaldır ve aynı zamanda ciddi bir savaş suçu olur. İki milyon insanı öylece yerlerinden edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Schmid, ABD'nin Avrupa için vazgeçilmez bir güvenlik ortağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ancak, Avrupa'nın birleşmesine karşı olan ve Avrupa'yı otomatik olarak bir ortak olarak görmeyen bir başkan (Trump) var." diye konuştu.

Bunun da Trump yönetimiyle işbirliğinin sabırlı bir şekilde nerede yapılabileceğinin tespit edilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade eden Schmid, bunun özellikle Avrupalılar olduğu kadar ABD için de en büyük dış politika sınaması olan Çin ile ilişkiler konusunda önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Schmid, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna ve Avrupalar olmadan karar verilemeyeceğini belirterek "Bu, bizim güvenliğimizle ilgili." ifadesini kullandı.

Schmid, Trump'ın da ivedi bir şekilde barış getiremeyeceğini gördüğünü dile getirerek bunun da Amerikalılar, Avrupalılar ve Ukrayna arasında titiz bir hazırlık ve iyi bir koordinasyon gerektirdiği anlamına geldiğini kaydetti.

Bu konuda bu yıl çok fazla ilerleme sağlanacağından emin olmadığını aktaran Schmid, "Putin hedeflerine askeri güçle ulaşabileceğine inandığı sürece, gerçek müzakerelere girmeye hazır olmayacaktır. Bu nedenle Ukrayna'yı askeri olarak da desteklemeyi sürdürmek gereklidir." dedi.

Türkiye Almanya ilişkileri

Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendiren Schmid, "Türkiye, Almanya ve Avrupa için zor olduğu kadar vazgeçilmez bir ortaktır. Bu nedenle Türkiye ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmalı ve özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki bölgesel konularda siyasi işbirliğini genişletmeliyiz." diye konuştu.

Schmid, Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğine ilişkin koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime işaret eden Schmid, SPD'nin istihdama yatırım yapılmasından yana olduğunu, Almanya'da yatırımların artması için şirketlere teşvikleri getirilmesi gerektiğini belirtti.

Schmid, SPD'nin sosyal güvenliğe önem verdiğini; bunun, belirsizliğin olduğu dönemlerde bu her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, Türkiye, Almanya, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Gazze Planı 'Savaş Suçu'! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15’ten fazla yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:37:49. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Gazze Planı 'Savaş Suçu'! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.