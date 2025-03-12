Trump'ın Gümrük Vergileri AB'den Misilleme Getirdi - Son Dakika
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Trump'ın Gümrük Vergileri AB'den Misilleme Getirdi

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergileri sonrası AB karşı tedbir alacak.

12.03.2025 17:12
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergileri bugün yürürlüğe girdi. Trump'ın küresel ticareti ABD lehine yeniden şekillendirmeyi amaçlayan adımına Avrupa'dan hızlı bir misilleme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li çelik ve alüminyum üreticilerini koruma altına almak üzere çelik ve alimünyum ithalatına uyguladığı yüzde 25 gümrük tarifeleri somun, civata, buldozer bıçakları ve soda kutuları gibi yüzlerce metal bazlı ürüne ek vergiler gelmesine neden oldu.

Avrupa Komisyonu, ABD'nin gümrük vergilerine hızlı bir yanıt vererek, gelecek aydan itibaren ABD'den ithal edilen 26 milyar euro değerinde bir dizi ürüne karşı misilleme tarifeler uygulayacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Anlamlı bir diyaloğa girmeye hazırız... Jeoekonomik ve siyasi belirsizliklerle dolu bir dünyada, ekonomilerimizi bu tür tarifelerle yük altına sokmanın ortak çıkarımıza uygun olduğuna inanmıyoruz" dedi. Von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun Ticaret Komiseri Maros Sefcovic'i ABD ile görüşmelere yeniden başlaması için görevlendirdiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da, Pekin'in hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti. Japonyalı hükümet yetkilileri ise bu kararın ABD-Japonya ekonomik ilişkileri üzerinde büyük bir etki yaratabileceğini söyledi. ABD'nin yakın müttefikleri Kanada, İngiltere ve Avustralya tarifeleri eleştirdi. İngiltere'nin Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds "ulusal çıkarları korumak için tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu adımın "iki ülke arasındaki kalıcı dostluk ruhuna aykırı" olduğunu söyledi.

Bu tarifelerden en çok etkilenen ülkeler, ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi Kanada'nın yanı sıra Brezilya, Meksika ve Güney Kore oldu. Bu ülkeler daha önce belirli muafiyetlerden veya kota düzenlemelerinden faydalanıyordu.

AB üyesi 27 ülke şimdilik daha az etkilenmiş görünüyor. Almanya'nın Kiel Enstitüsü, AB'nin ekonomik üretiminde yalnızca binde 0,2'lik bir düşüş olacağını öngörüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Gümrük Vergileri AB'den Misilleme Getirdi - Son Dakika

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