Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın İran Politikasına Destek Sınırlı

13.04.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankette, Trump'ın İran politikası desteklenmiyor; kamu kaygılı ve yönetim stratejisinden memnun değil.

ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Donald Trump'ın İran politikasına kamuoyu desteği sınırlı kalırken, katılımcıların çoğunluğu yönetimin yaklaşımını onaylamadığını ifade etti.

CBS News ve YouGov tarafından 8-10 Nisan tarihlerinde 2 bin 387 ABD'li yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı Trump'ın İran politikasını onaylarken, yüzde 64'ü ise bu yaklaşımı desteklemediğini belirtti.

Ankete katılanların büyük bölümü ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin olumsuz duygular hissettiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 68'i kendisini "endişeli", yüzde 57'si "stresli" ve yüzde 54'ü "öfkeli" olarak tanımladı. Buna karşılık "güvende" ve "süreçten emin" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32'de kaldı.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 87'si ABD'nin önceliğinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol tedarikinin sağlanması olması gerektiğini belirtirken, yüzde 76'sı İran'ın nükleer programının kalıcı olarak durdurulmasını önemli gördüğünü vurguladı.

Buna karşın ankette, ABD'nin bu hedeflere henüz ulaşamadığı yönündeki görüşlerin öne çıktığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 57'si Hürmüz Boğazı ve petrol erişiminin sağlanmadığını, yüzde 49'u ise İran'ın nükleer programlarının durdurulamadığını düşündüğünü belirtti.

Çatışmanın genel seyri hakkında ise katılımcıların yüzde 59'u ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik sürecin Washington açısından "kötü veya biraz kötü" ilerlediği görüşünü paylaştı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın İran'a ilişkin net bir planı olmadığını düşünürken, yüzde 66'sı yönetimin hedeflerini kamuoyuyla açık ve şeffaf şekilde paylaşmadığını ifade etti.

Trump'ın sosyal medyada paylaştığı "İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı" ifadesine yönelik değerlendirmelerde ise katılımcıların yüzde 59'u bu açıklamaya katılmadığını belirtirken yüzde 19'u katıldığını aktardı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Kamu, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:45:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.