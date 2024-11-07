Trump'ın Seçim Zaferi ve Türkiye İlişkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Seçim Zaferi ve Türkiye İlişkileri

Trump'ın zaferi, Türkiye için dört önemli sınavı gündeme getirdi; ekonomi ve uluslararası ilişkiler etkilenebilir.

07.11.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – ABD Başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın seçim zaferi, dünya basınının yanı sıra Türk basınının da ilgi odağı oldu. Hürriyet Gazetesi, Türkiye ile ilişkilerde Trump'ın dört sınavla karşı karşıya olduğunu belirtirken; Karar Gazetesi, "İki kötüden biri seçildi" manşetiyle çıktı. Ekonomi Gazetesi, Trump'ın ABD Başkanlığı'na geri dönüşünün "güçlü dolar"ın fiyatlanmasına yol açtığını aktarırken; Milliyet Gazetesi, seçim sürecinde Trump'ın kampanyasına 132 milyon dolardan fazla bağış yapan Elon Musk'ın, "gölge başkan" olduğunu ifade etti.

Trump'ın zaferinin Türkiye açısından bakıldığında Trump'ın dört sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Hürriyet Gazetesi, bu kritik konuları şu şekilde sıraladı; ilki, Türkiye'nin F35 projesine geri dönmesi, F16 alımı vb. süreçlerde iki ülke arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceği; ikincisi, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekip çekmeyeceği; üçüncüsü, Ukrayna'daki savaşın bitip bitmeyeceği; sonuncusu ise Trump'ın İsrail'i durdurup durduramayacağı. Gazei, ABD seçimlerinde Kamala Harris ile birlikte ünlü yıldızların da kaybettiğini ve en çok sevinen kişinin Elon Musk olduğunu ifade etti.

Trump'ın ABD Başkanlığı'na geri dönüşünün "güçlü dolar"ın fiyatlanmasına yol açtığını belirten Ekonomi Gazetesi, Cumhuriyetçi aday Trump'ın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu sağlamasının, güçlü yönetim beklentisiyle piyasalarda dolar fiyatlamalarını yukarı çektiğini ifade etti. Ekonomi Gazetesi, Türk lirasının bu durumdan pozitif ayrıştığını aktararak, dolar karşısında yüzde 0.3 ile sınırlı da olsa değer kazandığına yer verdi.

Harris'e fark atarak, sayım bitmeden Trump'ın zaferini ilan ettiğini belirten Sözcü Gazetesi, Trump dönemi için Nobelli Ekonomist Daron Acemoğlu'nun "ABD ekonomisi belirsizliklere ve erezyona sürüklenir" dediğini aktardı.

ABD Başkanlık seçimleri sürecinde 132 milyon dolardan fazla bağış yaparak Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın "gölge başkan" olduğunu ileri süren Milliyet Gazatesi, zafer kouşmasında milyarder iş adamından övgüyle bahseden Trump'ın, Elon Musk'ın kabinede yer alabileceği yorumlarına neden oluğunu kaydetti.

"Trump daha güçlü döndü"

ABD'de başkanlık yarışını "Yahudi lobilerini kızdırmamak için Gazze soykırımına ses çıkarmayan Harris'e karşı Trump'ın kazandığını" ifade eden Karar Gazetesi, iki kötüden birinin seçildiği yorumunda bulundu. Karar Gazetesi, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın gözünün Trump'ın İran, İsrail ve Ukrayna'ya yönelik izleyeceği politikalarda olduğuna işaret etti.

Trump'ın ilk döneminden daha da güçlü döndüğünü belirten Yeni Şafak Gazetesi, bu zaferin NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin'in küresel konumu ve Avrupa'nın siyasi yapısında önemli değişikliklere yol açabileceğini kaydetti.

Trump daha güçlü döndüğünü ifade eden Sabah Gazetesi, dört yıl aradan sonra Beyaz Saray'a dönen Trump'ın savaşları bitireceğine dair vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğinin merak konusu olduğunu belirtti.

ABD'de ikinci başkanlık döneminde Trump'ın ilk vaadinin savaşı bitirmek olduğunu kaydeden Akşam Gazetesi, Gazze'de yaşanan "soykırım"ın Kamala Harris'in seçimleri kaybetmesine sebep olduğunu ifade etti.

Trump daha güçlü döndüğünü belirten Türkiye Gazetesi, Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i "ezip geçerek ipi göğüslediğini" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Elon Musk, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Seçim Zaferi ve Türkiye İlişkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:09:56. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Seçim Zaferi ve Türkiye İlişkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.