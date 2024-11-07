Trump'ın Seçim Zaferi ve Türkiye İlişkileri

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(ANKARA) – ABD Başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın seçim zaferi, dünya basınının yanı sıra Türk basınının da ilgi odağı oldu. Hürriyet Gazetesi, Türkiye ile ilişkilerde Trump'ın dört sınavla karşı karşıya olduğunu belirtirken; Karar Gazetesi, "İki kötüden biri seçildi" manşetiyle çıktı. Ekonomi Gazetesi, Trump'ın ABD Başkanlığı'na geri dönüşünün "güçlü dolar"ın fiyatlanmasına yol açtığını aktarırken; Milliyet Gazetesi, seçim sürecinde Trump'ın kampanyasına 132 milyon dolardan fazla bağış yapan Elon Musk'ın, "gölge başkan" olduğunu ifade etti.

Trump'ın zaferinin Türkiye açısından bakıldığında Trump'ın dört sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Hürriyet Gazetesi, bu kritik konuları şu şekilde sıraladı; ilki, Türkiye'nin F35 projesine geri dönmesi, F16 alımı vb. süreçlerde iki ülke arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceği; ikincisi, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekip çekmeyeceği; üçüncüsü, Ukrayna'daki savaşın bitip bitmeyeceği; sonuncusu ise Trump'ın İsrail'i durdurup durduramayacağı. Gazei, ABD seçimlerinde Kamala Harris ile birlikte ünlü yıldızların da kaybettiğini ve en çok sevinen kişinin Elon Musk olduğunu ifade etti.

Trump'ın ABD Başkanlığı'na geri dönüşünün "güçlü dolar"ın fiyatlanmasına yol açtığını belirten Ekonomi Gazetesi, Cumhuriyetçi aday Trump'ın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu sağlamasının, güçlü yönetim beklentisiyle piyasalarda dolar fiyatlamalarını yukarı çektiğini ifade etti. Ekonomi Gazetesi, Türk lirasının bu durumdan pozitif ayrıştığını aktararak, dolar karşısında yüzde 0.3 ile sınırlı da olsa değer kazandığına yer verdi.

Harris'e fark atarak, sayım bitmeden Trump'ın zaferini ilan ettiğini belirten Sözcü Gazetesi, Trump dönemi için Nobelli Ekonomist Daron Acemoğlu'nun "ABD ekonomisi belirsizliklere ve erezyona sürüklenir" dediğini aktardı.

ABD Başkanlık seçimleri sürecinde 132 milyon dolardan fazla bağış yaparak Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın "gölge başkan" olduğunu ileri süren Milliyet Gazatesi, zafer kouşmasında milyarder iş adamından övgüyle bahseden Trump'ın, Elon Musk'ın kabinede yer alabileceği yorumlarına neden oluğunu kaydetti.

"Trump daha güçlü döndü"

ABD'de başkanlık yarışını "Yahudi lobilerini kızdırmamak için Gazze soykırımına ses çıkarmayan Harris'e karşı Trump'ın kazandığını" ifade eden Karar Gazetesi, iki kötüden birinin seçildiği yorumunda bulundu. Karar Gazetesi, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın gözünün Trump'ın İran, İsrail ve Ukrayna'ya yönelik izleyeceği politikalarda olduğuna işaret etti.

Trump'ın ilk döneminden daha da güçlü döndüğünü belirten Yeni Şafak Gazetesi, bu zaferin NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin'in küresel konumu ve Avrupa'nın siyasi yapısında önemli değişikliklere yol açabileceğini kaydetti.

Trump daha güçlü döndüğünü ifade eden Sabah Gazetesi, dört yıl aradan sonra Beyaz Saray'a dönen Trump'ın savaşları bitireceğine dair vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğinin merak konusu olduğunu belirtti.

ABD'de ikinci başkanlık döneminde Trump'ın ilk vaadinin savaşı bitirmek olduğunu kaydeden Akşam Gazetesi, Gazze'de yaşanan "soykırım"ın Kamala Harris'in seçimleri kaybetmesine sebep olduğunu ifade etti.

Trump daha güçlü döndüğünü belirten Türkiye Gazetesi, Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i "ezip geçerek ipi göğüslediğini" ifadesini kullandı.