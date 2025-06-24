Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemiyor - Son Dakika
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Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemiyor

24.06.2025 16:28
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Trump, İran'da rejim değişikliğinin kaos yaratacağını belirtti ve NATO zirvesine katılmak üzere yola çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemediğini, bu değişikliğin "kaosa neden olacağını" belirtti.

Sky News'ün haberine göre, NATO Zirvesine katılmak üzere yola çıkan Trump, Air Force One da gazetecilere açıklama yaptı.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirtip, değişikliğin kaosa neden olacağını söyledi.

NATO Antlaşması'nın ortak savunma taahhüdü içeren 5. Maddesine ilişkin Trump, bu maddenin birçok "tanımı" yapıldığını belirterek "Oraya gittiğimde size tam bir tanım vereceğim. Bunu şu an bir uçakta yapmak istemiyorum." dedi.

Trump, NATO'da "müşterek sisteme sahip olunarak daha güçlü barışa sahip olunacağını" söyleyerek, "NATO'ya gittiğimde, tüm bunlara ilk başladığımda yoksullardı. Çok uzun zaman önce gibi geliyor, 9 yıl önceydi değil mi? Ama yoksullardı ve hemen bunu anladım. 'Yoksulsunuz' dedim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, bu konuda ülkelere "NATO için ödemelerini yapmaları gerektiğini ve şimdi ödeme yapıldığını" savundu.

"Putin, İran konusunda yardım teklif etti"

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin de Moskova ile bir anlaşmaya varmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Vladimir beni aradı. 'Sana İran konusunda yardım edebilir miyim?' dedi. Ben, 'Hayır' dedim. 'İran hakkında yardıma ihtiyacım yok. Senin hakkında yardıma ihtiyacım var' dedim. Umarım Rusya ile yakında bir anlaşmaya varabiliriz."

Başkan Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından petrol fiyatının 10 dolara düştüğüne işaret ederek "Bir açıklama yaptım. Fiyatları indirin, çünkü enerji fiyatları düştüğünde pek çok kişi harekete geçebilir ve daha az çatışma yaşanır." dedi.

Trump, tüm çatışmalar sona erene dek fiyatları düşük tutmaya devam edeceklerini aktardı.

Öte yandan eski ABD Başkan Joe Biden'ı da hedef alan Trump, Biden'ın "otomatik imza cihazı (auto pen)" kullanmasını "beceriksizlik" olarak niteledi.

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump İran'da Rejim Değişikliği İstemiyor - Son Dakika

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