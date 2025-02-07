Trump'tan Gazze Planı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Gazze Planı Açıklaması

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin yerleştirilmesi için acele etmeyeceklerini söyledi.

07.02.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.

Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.

"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Gazze Planı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:34:10. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Gazze Planı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.