Trump'tan Hindistan'a Yüzde 25 Tarife - Son Dakika
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Trump'tan Hindistan'a Yüzde 25 Tarife

31.07.2025 12:34
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Trump, Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulayacağını duyurarak, ABD-Hindistan ilişkilerini sorgulattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "dost ülke" olarak nitelendirdiği Hindistan'a yönelik yüzde 25 oranında tarife kararını açıklamasının ardından Yeni Delhi- Washington ilişkilerinin seyri merak konusu oldu.

Truth Social medya hesabından dün açıklamada bulunan Trump, Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, Yeni Delhi'nin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini bildirdi.

Trump, Hindistan'ı "dost bir ülke" olarak nitelendirerek, "Buna rağmen yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve berbat, parasal olmayan ticaret engellerine sahipler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" açıklayan Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya-Hindistan ilişkilerini de hedef aldı.

ABD Başkanı, Hindistan'ın Rusya ile ne yaptığını umursamadığını belirterek, "Ölü ekonomilerini birlikte batırabilirler, umurumda değil. Hindistan ile çok az iş yaptık, tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksek tarifeler arasında. Aynı şekilde Rusya ve ABD de birlikte neredeyse hiç iş yapmıyor." açıklamasında bulundu.

Trump'ın başka bir demecinde, Hindistan ile "dost ve müttefik iki ülke" olduklarını ancak Yeni Delhi yönetiminin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını söylemesi de iki ülke arasındaki dostluğun geleceğini sorgulattı.

Biden döneminde iki ülke ilişkilerinde yüksek ivme

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "2020 yılında dünyanın en yakın iki ülkesi Hindistan ve ABD olacak." ifadesiyle Biden döneminde iki ülke arasında giderek güçlenen işbirliğinin yeni boyutlara taşınması hedeflendi.

ABD, Pasifik'te Çin'e karşı en büyük müttefik olarak gördüğü Hindistan ile karşılıklı destek ve işbirliği fırsatlarını artırma yolunda çeşitli anlaşmalar imzalayarak, özellikle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladı.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in artan nüfuzuna karşı ortaklık taahhütlerini yineleyen iki ülke, savunmanın yanı sıra teknoloji, uzay ve enerji alanlarında ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar attı.

İki ülke arasında demokrasi ve insan hakları gibi bazı konularda ihtilaflar bulunsa da bölgesel ortaklığın ilerletilmesi için yeni kapılar aralandı.

Trump döneminde ilişkilere tarife gölgesi

Başkan Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde Hint-Pasifik'teki stratejik ortaklığı geliştirmeye yönelik çabalar ön plana çıktı.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak hayata geçen; ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu dörtlü ittifakta yer alan Hindistan ile ABD, bölgedeki nüfuzunu artırarak birlikte "yükselen aktörler" olmayı hedefledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Trump'ın "Önce Amerika" politikası ile kendisinin "Önce Hindistan" yaklaşımı arasında paralelliklerin bulunduğunu söylemesi, iki liderin ortak zeminde buluşabildiği mesajını verdi.

Şubatta Beyaz Saray'da ağırlanan Modi'nin, Trump ile "Hindistan-ABD stratejik ortaklığını aynı kararlılık, güven ve heyecanla ilerletmeye devam edeceklerini" belirtmesi; Trump'ın da Hint liderle çok iyi anlaştıklarını söylemesi, ilişkilerin düzeyine dair sinyal niteliği taşıdı.

İkili ticaret hacminin 2030'a kadar 500 milyar dolara çıkarılması hedefi

Trump, daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına rağmen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA)" yaptırımlarından muaf tutulan Hindistan'a, F-35 satışının önünü açacaklarını söylemesiyle iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliği bir kez daha gündeme geldi.

Trump ayrıca, Hindistan ile Pakistan arasında son çatışmalarda ateşkes konusunda arabuluculuk yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin, Hindistan ve ABD'nin ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtmesine rağmen Trump'ın tarife açıklaması, hedefin uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretleri yaratıyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirme anlaşmasını imzaladıklarını anımsatarak, "Anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullanması dikkatleri çekti.

Moskova ile Yeni Delhi arasındaki iyi ilişkiler

Rusya- Ukrayna savaşının ardından Moskova birçok yaptırıma maruz kalırken, yeni rotalar aracılığıyla bunun etkisini azaltmaya çalışıyor.

Hindistan, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya taraf olduğu savaşta Rusya'yı "doğrudan eleştirmekten" kaçınırken, savaşın sona ermesi için sık sık diplomasi ve diyalog çağrıları yapıyor.

İki ülke BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BM nezdinde yakın işbirliği yürütüyor. Hindistan, S-400 hava savunma sistemi de dahil olmak üzere Rusya'nın silah ihracatında en önemli pazarlardan biri konumunda.

Rus petrolünün Hindistan'ın petrol ithalatında önemli yer edinmesi, Yeni Delhi'nin indirimli Rus ham petrolünden önemli ölçüde faydalandığını gösteriyor.

Moskova ile Yeni Delhi, 10 yıllık sürede ikili ticaret hacmini 68 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, Modi'nin haziran seçimlerinde üst üste üçüncü kez göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti de Rusya'ya oldu.

Putin'in 8-9 Temmuz'da ülkesini ziyaret eden Modi'yi kucaklayarak karşılaması, Hindistanlı Başbakan'ın Putin'e "sevgili dost" hitabı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Putin de iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Modi'ye, Rusya'nın "en önemli devlet nişanı olarak bilinen" Aziz Andreas Nişanı takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Hindistan'a Yüzde 25 Tarife - Son Dakika

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