ABD'nin İran'a saldırısının arka planı ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a saldırısının arka planı ortaya çıktı

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ABD\'nin İran\'a saldırısının arka planı ortaya çıktı
23.06.2025 17:48
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ABD\'nin İran\'a saldırısının arka planı ortaya çıktı
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ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısının arka planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'yi oyaladığı gerekçesiyle saldırıya onay verdiği belirtilirken; ABD'li yetkililer de İranlı yetkilileri yanıltmak amacıyla ABD'den başka bir grup B-2 bombardıman uçağının havalandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıya onay vermesinde, İran'ın müzakere sürecinde " Beyaz Saray'ı oyaladığı" düşüncesinin etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca ABD'li yetkililer İranlı yetkilileri yanıltmak amacıyla ABD'den başka bir grup B-2 bombardıman uçağının havalandığını da söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları gündemdeki yerini korurken; ABD saldırısının arka planı da ortaya çıktı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya dair bilgi sahibi olan 2 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "İran'ın Beyaz Saray'ı oyaladığını" belirtirken, İsrailli yetkililer ise hava üstünlüğünün ABD operasyonunu daha az riskli hale getirdiğini söyledi.

TRUMP SALDIRI PLANINI GÖZDEN GEÇİRDİ

Yetkililer bunun üzerine, sadece diplomatik yollarla Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmesinin önüne geçilemeyeceğini düşünen Trump'ın İran'daki nükleer tesisleri hedef alan operasyona onay verdiğini iddia etti.

Saldırı öncesinde Trump ve ekibinin İsrailli yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu aktaran yetkililer, Trump'ın, danışmanlarından defalarca saldırıda ters gidebilecek herhangi bir şey olup olmadığını açıkça söylemelerini istediğini aktardı. Yetkililer, Trump'ın yardımcılarının 21 Haziran'da Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gizlice toplanarak saldırı planını gözden geçirdiğini bildirdi.

İRAN'I BÖYLE YANILTMIŞLAR

İranlı yetkilileri yanıltmak amacıyla ABD'den başka bir grup B-2 bombardıman uçağının havalandığını söyleyen yetkililer, saldırının zamanlamasından dolayı "İran'ın hazırlıksız yakalandığını" ifade etti.

SALDIRILAR ABD'DE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Senatör Lindsey Graham dün WSJ'ye verdiği demeçte, İran'ın "oyun oynadığını" düşünen Trump'a eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülke imajına verilen hasarı sıfırlayabileceğini söylediğini belirtti.

Graham, Trump'a "Kasabanın yeni şerifi sen olursun, bu (hamle) dünyanın geri kalanıyla ilişkilerimizi sıfırlar. İsrail harika bir iş çıkardı ama bizim de bunda bir izimiz olmalı." ifadelerini kullandığını söyledi.

Öte yandan bazı demokratlar, Trump'ın askeri harekata onay vermeden önce Kongre'den savaş yetkisi kararı alması gerektiğini belirterek, söz konusu saldırıların yasa dışı olduğunu ifade etti.

Senatör Adam Schiff dün CNN'e verdiği demeçte, İran'ın nükleer bomba veya bir mekanizma üretmeye dair bir karar aldığına ilişkin kanıt olmadığını belirterek, "Bu olmadığı sürece, böyle bir saldırı emri verilmemeliydi." dedi.

3 NÜKLEER TESİSE SALDIRMIŞLARDI

Trump dün, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a saldırısının arka planı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    güçlü ağa adamlar. 2004 de boşuna demedi sayın cumhurbaşkanımız. biz ABD nin her daim yanındayız diye 16 7 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Türkiyede Mafya, Terör, Feto, Deaş, Pkk, Ajanlar, Suriyeliler, Afganlar, Ruslar, Sahte Peygamberler, Ukraynalılar Maşallah Yok yok İki Gün Sonra Trumpla Netanyahuda Gelirse Şaşmayın.. Ya hakkikaten Güzelmi olur ne :))) Eyyy biz Türkler Ne Edecez O zaman? Buldummm Roman Kardeşlerimize Katılır Dünyayı Gezeriz be :/ 7 3 Yanıtla
  • Whatisup Up:
    Trup'u öldüremeyen küresel güç onu tuzağa düşürdü. Trup(Trump) bu saldırıyı başlatmadan evvel usa istihbaratı İran nükleer silah yapmaktan uzak diye açıklama yaptı. Trump ın sadece acil durumlarda kongreye sormadan saldırma yetkisi vardı dolayısıyla trump'ın yalanını bizzat usa CIA çürüttü. Şimdi ise kongre başkanlığını feshetmeye gidecek. 4 0 Yanıtla
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