Trump'tan Ukrayna'ya Silah Fiyat Artışı - Son Dakika
Trump'tan Ukrayna'ya Silah Fiyat Artışı

20.08.2025 13:28
Bakan Bessent, Trump'ın Ukrayna'ya silah satışında %10 fiyat artışı uyguladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya gönderilmesi için Avrupalı devletlere satılan silahlarda yüzde 10'luk fiyat artışı uyguladığını söyleyerek, "Belki bu yüzde 10'luk oran, havadan desteğin maliyetini karşılar." dedi.

Bakan Bessent, Fox News kanalına yaptığı değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle son günlerde süren barış görüşmelerini ele aldı.

ABD'nin Avrupalı devletlere silah sattığını ve onların da bu silahları tekrar Ukrayna'ya sattığını hatırlatan Bessent, Trump'ın meseleyi "ihtiyatla" izlediğini belirtti.

Bessent, "Başkan Trump, silahlara yüzde 10'luk fiyat artışı uyguluyor. Belki bu yüzde 10'luk oran, havadan desteğin maliyetini karşılar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bessent, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle 18 Ağustos'taki görüşmesinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine tanık olduğunu söyledi.

Bessent, Putin'in görüşmede Zelenskiy ile bir araya gelme konusunda niyetli olduğunu gösterdiğini aktardı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Ardından Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Savunma, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
