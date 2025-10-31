'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti - Son Dakika
31.10.2025 19:40
Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların 'her an gerçekleşebileceği' iddiası ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. Söz konusu iddiayı yalanlayan Trump, kısa ve net bir ifadeyle ''Hayır'' yanıtını verdi. Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'ye karşı Rusya'dan, ''acil askeri destek'' istediğini öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP 'VENEZUELA'YA SALDIRI PLANI' HABERİNİ YALANLADI

Trump, Amerikan medyasına yansıyan, ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı. ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." diye yanıt verdi. Trump, aynı muhabirin, "Bu konuda bir karar verdiniz mi?" sorusunu da "Hayır." şeklinde cevapladı.

'HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR' DENİYORDU

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların 'her an gerçekleşebileceği' iddia edilmişti.

NÜKLEER SİLAH TESTLERİ: ONLAR YAPIYORSA BİZ DE YAPACAĞIZ

ABD'nin yeniden nükleer silah testlerine başlayacağı konusunda son açıklamalarını pekiştiren değerlendirmelerde de bulunan Trump, "Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız." dedi. Nükleer testleri yapmak istediklerini ifade eden ABD Başkanı, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum. Diğer ülkeler de yapıyor ve diğer ülkeler yapıyorsa biz de yaparız." şeklinde konuştu.

VENEZUELA'NIN RUSYA'DAN "ACİL ASKERİ DESTEK" İSTEDİ

Öte yandan ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'ye karşı Rusya'dan, "acil askeri destek" istediğini öne sürdü. WP, elde ettiği ABD hükümetine ait bazı belgelere göre Maduro'nun Rusya'dan, "füzeler dahil acil askeri destek talep ettiği" iddiasına yer verdi. Haberde, "Belgeler, Maduro'nun ABD güçleri Karayipler'de konuşlanırken Rusya'dan füzeler, radarlar ve daha gelişmiş uçaklar talep eden bir mektup taslağı hazırladığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'NİN KARAYİPLER VE PASİFİK'TEKİ SALDIRILARI

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

TRUMP'TAN "NÜKLEER SİLAH TESTLERİNE" BAŞLANMASI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti. Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

