TSK Disiplini Koruyor: Darp Olayı Üzerine Açıklama

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - Milli Savunma Bakanlığı, bir tugayda yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6-7 Haziran'da düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali dolayısıyla, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamlarda bulundu.

6-7 Haziran'da düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivaline ilişkin Aktürk, "Etkinlik ile katılımcılara, Türk havacılığının geldiği noktayı yakından görme fırsatı sunulması, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına olan ilgilerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayii ile Türk Hava Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin aileleri ile birlikte katılımına açık olan festivalde; hava, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer alacak, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır" dedi.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin ise Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda son iki haftada; 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar; teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 79 kilogram (78.913 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"İSRAİL, BÖLGEDEKİ İNSANİ DURUMU HER GEÇEN GÜN DAHA DA AĞIRLAŞTIRIYOR"

Bölgesel gelişmelere ilişkin Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki gelişmeler kapsamında; İsrail'in Ortadoğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail; bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamakta, diğer yandan İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yummaktadır. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca; İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz."

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Savunma sanayi ve envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin de Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda son iki hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere MİLKAR-6A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ile İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından; başta MK-82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda; TARAS-II Radyolink Sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, AcroSAT Gemi Uydu Haberleşme Terminali Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Lazer Güdüm Kiti (LGK 84), İhtar İHA Karşı Sistemi ve ARTcom 9681 Hava Telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TSK, GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası görev ve faaliyetlere kadar her alanda etkin, caydırıcı ve daima hazır olmaya, kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

NATO ZİRVESİ

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından MSB, gezatecilerini gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri ilişkin soru üzerine Bakanlık, "NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır" açıklamasını yaptı.

"YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) silah alımlarını artırmasına ilişkin soruya MSB, şu yanıtı verdi:

"Yunanistan ve GKRY'nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur."

TUGAY OLAYI

Bir tugayda yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin soruyu da MSB, şöyle yanıtladı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."