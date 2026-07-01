TSK İçin Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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TSK İçin Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

01.07.2026 00:28
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TBMM'de Uzman Erbaş Kanunu görüşmeleri sırasında muhalefet, teklifin eksikliklerine dikkat çekti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Muhalefet, teklifin TSK personelinin özlük hakları, emekli astsubaylar ve gazilere ilişkin eksikler içerdiğini savunurken, MHP askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısını yineledi. CHP Grubu adına Ordu Milletvekili Seyit Torun ise teklifin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yıllardır beklediği temel sorunlara çözüm getirmediğini savundu. Torun, "Bu kanun teklifinde Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan birçok kesimin ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren birçok konunun esamesi okunmuyor. Mesela bu kanun teklifinde emekli astsubaylarımızın yıllardır bekleyen özlük ve mali hak sorunları da yoktur" dedi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TSK personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin söz aldı.

"GATA'NIN AÇILMAMIŞ OLMASINI KINIYORUZ"

Kanun teklifinin iki maddesi dışında kalan düzenlemeleri genel olarak olumlu bulduklarını belirten Çirkin, diş hekimlerine ilişkin düzenlemeleri desteklediklerini ancak askeri hekimliğin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Çirkin, "Askeri hekimliğin kalbi olan GATA'nın hala açılmamış olmasını kınıyoruz. Dünyada askeri hekimliği olmayan hiçbir ordu yoktur" ifadelerini kullandı.

Uzman erbaşlara kamu istihdamında yüzde 10 kontenjan ayrılması ve astsubaylığa geçiş imkanlarının genişletilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Çirkin, söz konusu kontenjanın uygulanmasına yönelik yaptırım bulunmadığını savundu. Düzenlemenin fiilen uygulanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın süreci takip etmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ PARTİ'DEN 7'NCİ MADDE İÇİN "FETÖ" UYARISI

Çirkin, teklifin yedinci maddesine yönelik ise "Şimdi, itiraz ettiğimiz maddelerden birisi 7'nci madde. Bu madde konusunda cümlelerimizi seçerek konuşmak durumundayız çünkü bu, belli ki FETÖ'yle mücadele amacıyla, FETÖ kadrolarıyla mücadele amacıyla konulmuş bir madde yani her şeyden evvel, iyi niyetli bir madde, bunu kabul ediyoruz. Ancak, bu madde FETÖ'yle mücadeleyi sulandırabilir çünkü hukuksuzluk içeriyor, mahkeme kararlarını dinlememeyi içeriyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu maddenin çekilmesi ve orduyu da yıpratmadan cumhuriyet tarihinin, belki de Türk tarihinin, Anadolu'nun gördüğü en namussuz, en alçak örgütün, FETÖ'nün zemin kazanmaması adına, psikolojik açıdan üstünlük kazanmaması adına, FETÖ'ye istismar alanlarının açılmaması adına bu kanunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini İYİ Parti olarak düşünüyor ve teklif ediyoruz; bu maddenin kanundan da çıkarılmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILSIN"

MHP Grubu adına Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında vurguladığı askeri hastanelerin açılması çağrısını tekrarladı. Karakoç, "Tabip ve diş hekimi subay planlamasına ilişkin düzenlemeleri de içeren bu kanun teklifi vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz ki askeri hastanelerin yeniden açılması Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe gücünü, personel güvenliğini, krizlere müdahale kapasitesini ve milli savunma mimarisini doğrudan doğruya ilgilendiren stratejik bir zarurettir. Hudutta yaralanan Mehmetçiğimizin, operasyonda gazi olan kahramanlarımızın askeri hayatın şartlarını tanıyan, harp cerrahisine ve askeri tıbbın gerektirdiği bütün yetkinlik, donanım ve hizmetlerine hakim olan hekimlerimizin ellerinde şekillenen müstakil bir askeri sağlık sistemi içinde tedavi edilmesi hayati bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

"OLUMSUZ OY VERECEĞİZ"

DEM Parti Grubu adına Şanlıurfa milletvekili Dilan Kunt Ayan söz aldı. Ayan, kanun teklifine olumsuz oy vereceklerini belirterek, "Önümüzdeki tabloya bakacak olursak bu kanun teklifiyle birlikte değerlendirelim bunu, bir yanda Türkiye'nin önünde duran tarihsel demokratikleşme fırsatı varken diğer yanda ise Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisizleştirmeye çalışan, yine mülkiyet hakkını zedeleyen, hukuk güvenliğini aşındıran ve güvenlikçi devlet anlayışını daha da tahkim eden bir kanun teklifi var. Barışın hukuki ve demokratik zeminini güçlendirmesi gereken bir dönemde Meclis'in önünde tam tersine maalesef ki güvenlikçi refleksleri derinleştiren düzenlemeler getiriliyor" dedi.

"BİRÇOK KONUNUN ESAMESİ OKUNMUYOR"

CHP Grubu adına Ordu Milletvekili Seyit Torun ise teklifin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yıllardır beklediği temel sorunlara çözüm getirmediğini savundu. Torun, "Bu kanun teklifinde Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan birçok kesimin ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren birçok konunun esamesi okunmuyor. Mesela bu kanun teklifinde emekli astsubaylarımızın yıllardır bekleyen özlük ve mali hak sorunları da yoktur" dedi.

Emekli astsubayların görev ve makam tazminatına ilişkin beklentilerinin karşılanmadığını belirten Torun, "Bu kanun teklifinde astsubayların yıllardır beklediği tazminat meselesi yok. Bu kanun teklifinde astsubay meslek yüksekokullarının lisans seviyesine çıkarılmasına ilişkin bir düzenleme yok" ifadelerini kullandı. Uzman erbaşların sözleşme güvencesi, görevde kalma güvencesi ve emeklilikte yaşadıkları hak kayıplarına yönelik bir düzenleme bulunmadığını söyleyen Torun, "Bu kanun teklifinde uzman erbaşların aile hayatını, tayin sorunlarını, sosyal haklarını, lojman ve barınma sorunlarını iyileştiren bir yaklaşım yok" diye konuştu.

"ADALETSİZLİĞİ GİDERECEK TEK BİR HÜKÜM YOK"

Torun, teklifin kıdemli binbaşılar, binbaşılar ve astsubayların emekli aylık bağlama oranlarındaki adaletsizliği giderecek hükümler de içermediğini belirterek, "Bu kanun teklifinde bu adaletsizliği giderecek, emekli aylıklarını insanca yaşam düzeyine yaklaştıracak, statü ve hizmet dengesini yeniden kuracak tek bir hüküm yok" dedi.

Gaziler, şehit yakınları ve görev malullerinin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Torun, "Bu kanun teklifinde gazilerimizin, şehit yakınlarımızın, görev malullerinin sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan sorunları çözecek bir irade yok" ifadelerini kullandı. Torun, terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan personelin durumuna ilişkin de, "Bugün sahada fedakarca görev yapan, içeride ve dışarıda terörle mücadelede vücudunda şarapnel ve mermi taşıyan ama gazi sayılmayan on binlerce vatan evladının dramı karşımızda duruyor. Bu kanun teklifinde terörle mücadelede yaralanan fakat gazi sayılmayan vatan evlatlarına dair herhangi bir hüküm yok" değerlendirmesinde bulundu.

TSK personeline yönelik bütüncül bir personel politikası bulunmadığını savunan Torun, "Bu kanun teklifinde TSK personelinin ağır çalışma koşullarına, yıpranmasına, psikolojik destek ihtiyacına, görev sırasında karşılaştığı risklere dönük bütünlüklü bir personel politikası yok. Personelin sicil, terfi ve sözleşme feshi süreçlerinde keyfiliği ortadan kaldıracak güçlü bir kanuni güvence yok" dedi.

TBMM Başkanvekili Bingöl, kanun teklifinin birinci bölümü üzerine görüşmelerin de tamamlanmasının ardından, gündemde başka bir iş bulunmadığından, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, TSK, Son Dakika

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