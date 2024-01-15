TTK\'ye kurayla alınan işçilerden 373\'ü iş başı yaptı (2)- Yeniden

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalıştırılmak üzere yapılan kuradan çıkan 2 bin kişiden sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 işçinin hangi müessesede çalışacağı belli oldu. 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan ilk gruptaki 373 işçi bugün itibariyle iş başı yaptı.

TTK'de yeraltı 'pano-ayak üretim işçiliği' bölümünde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrası 13 ve 20 Ekim 2023'te, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük'te kura çekimleri yapıldı. Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı pano-ayak üretim işçisi ile yedek liste belirlendi.

373 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 yeni maden işçisinin çalışacağı müesseseler belli oldu. TTK'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla birlikte 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan 373 yeni madenci bugün itibariyle iş başı yaptı.

'GRUPLAR 3 AY İÇİNDE TAMAMEN BAŞLAMIŞ OLACAK'

İşçi alımının 3 gruba bölündüğünü belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "İlk önce A grubu, devamında bir dahaki ayın 15'inde B grubu, ondan sonraki ayın 15'inde de C grubu başlamak üzere 3'e bölündü. Şu an itibariyle TTK'ya A grubu altında 373 arkadaşımız işbaşı yaptı bugün. Devamında da diğer arkadaşlarımız 3 ay içinde tamamen başlamış olacak. Devam eden süreçlerin içinde de yine sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturması devam eden diğer arkadaşlarımız da çağırılacaklar" dedi.

'SÜRECİN UZATILMASI DOĞRU OLMAZ'

Yedeklerin hala çağrılmadığını ifade eden Yeşil, "Burada en önemli şey yedeklerin hala çağrılmamış olması. Çünkü sağlık muayenelerinden ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen arkadaşlarımızın yerine yedeklerinin çağrılması bekleniyor. Şu an kamuoyundaki algı o yönde. Bizim de talebimiz bu yönde. Çünkü TTK'dan 2023 yılı itibariyle 309 arkadaşımız emekli oldu. Henüz 2024'ün birinci ayında, 127 arkadaşımız bugün itibariyle kurumdan ayrıldı. Zaten işçi açıklarımız fazla. Devam eden süreçte de sürecin bu kadar uzatılması çok da doğru olmadı" diye konuştu.