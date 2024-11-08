Tugan Batır'ın Macerası Tanıtıldı

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Tataristanlı yazar Zülfat Hakim'in kaleme aldığı "Tugan Batır ve Ay Işığı Çiçeği" kitabının tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan projenin kurucusu Radik Abdrakhmanov, çocuklara yönelik düzenlediği eğlence ve spor etkinliklerinde gördüğü ihtiyaçla projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini söyledi.

Çocukların Batılı çizgi film karakterlerindense kendi kültürlerine ve ailelerine uygun kahramanlara yönelmesinin daha iyi olduğunu aktaran Abdrakhmanov, "Kitaptaki kahramanımız Tugan Batır, bütün ülkeleri geziyor ve o ülkelerdeki iyi insanlarla tanışıyor. Türkiye bizim kardeş ülkemiz olduğu için Tataristanlı kahramanımızı Türkiye'deki kardeş halkla tanışması için ilk önce Türkiye'ye gönderiyoruz. Türkiye'de yeniçerilerle tanışıyor ve kötülüğü yenmek için birlikte mücadele ediyorlar." dedi.

Abdrakhmanov, kitabın Tatar Türkçesi, Türkçe, Rusça, Çince ve Arapça olmak üzere beş dilde basıldığını, nisan ayında da yüksek kaliteli animasyon çizgi filmin tamamlanacağını dile getirdi.

"Türk halkları olarak tarihimizi bilmemiz gerekiyor"

Eseri kaleme alan Tataristanlı halk masalları yazarı Zülfat Hakim de kitabın hikayesini anlattı.

Hakim, bir masal kitabı olan romanda, ay ışığı çiçeklerini koruyan bir kızı kurtaran Tugan Batır'ın, kızın verdiği, insanları mutlu eden tohumları daha çok ihtiyacı olan hasta bir teyze ile yanındaki kız çocuğuna verdiğini kaydetti.

Türk mitolojisinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettiği 1453'te geçen olaylara da kitapta yer verdiğini dile getiren yazar, Tugan Batır'ın yeniçerilerin de desteğiyle kötülükleri bitirerek ayçiçeğinin yanına ulaştığını aktardı.

Zülfat Hakim, her yazarın kendi düşüncesini gelecek nesillere aktarmak isteyeceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Öyle ki çocuklar temiz kalpleriyle kötülükle iyiliği ayırabilsin. Çünkü bugün, şimdiki hayatımızda kötülükle iyiliği ayırmak çok zor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kültürümüzü sürekli değiştirmeye çalışıyorlar. Ben niçin bizim ortak tarihimizi yazdım? Çünkü Türk halkları olarak, bizim kendi tarihimizi bilmemiz gerekiyor."

Güzel düşüncelerini kitap sayesinde Türk okuyuculara iletmek istediğinin altını çizen yazar, "Tabii ki çocukların Tugan Batır'dan örnek almalarını isterim, iyi olsunlar, saygılı ve sevgili olsunlar." diye konuştu.

Tugan Batır animasyonunun tanıtım videosu gösterildi

Tugan Batır'ın animasyon filminin tanıtım videosunun da gösterildiği etkinlikte, Abdrakhmanov ile Hakim kitaba ilişkin katılımcıların yönelttiği soruları da cevapladı.

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz'ın video mesaj gönderdiği etkinliğe katılan Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki temsilcisi Ayrat Gataullin, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız ile Pendik Velibaba İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü, eğitimci, yazar Selahattin Özkök de çalışmaya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Tataristanlı kızların geleneksel kıyafetleriyle konukları karşıladığı etkinlikte, kitaptan yöneltilen soruları doğru cevaplayan çocuklara kitap hediye edildi.

Tugan Batır'ın efsanevi mutluluk çiylerini döken gizemli "Ay Işığı Çiçeği"nin peşine düştüğü bir macerayı konu alan kitabın karakterleri, zorluklarla mücadele ederken en büyük mucizenin insan ruhunun derinliklerinde saklı olduğunu keşfediyor.

Masal kahramanı, Anadolu'ya doğru büyülü bir yolculuğa çıkarken, hikayenin sonunda mucizelerin sadece bir kişinin değil, başkalarının da mutluluğuna ışık tutabilen insan ruhunun gücünden doğduğu aktarılıyor.