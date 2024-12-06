TÜGVA Gençlik Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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TÜGVA Gençlik Projeleri Devam Ediyor

TÜGVA Gençlik Projeleri Devam Ediyor

TÜGVA Edirne, gençlere yönelik projeleri tanıttı; kitap, futbol ve ihtisas akademisi programları var.

06.12.2024 09:46
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, gençlere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Demir, TÜGVA Edirne Teşkilat Koordinatörü Saffet Aydın ve Destek Koordinatörü Adnan Akıncıoğlu'yla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren Demir, ortaokul, lise ve üniversite yapılarında aktif çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ortaokul bünyesinde açılışını yaptığımız 'Kitap Kurdu' projemiz var. Aralık ayının 15'ine kadar başvurular devam ediyor. Ocak ayının 15'i itibariyle bir sınav olacak ve sınavlarda dereceye giren öğrencilere çok güzel ödüllerimiz olacak. Lise öğrencilerine yönelik Türkiye genelinde başlatılan Liselerarası Futbol Turnuvası etkinliğimiz var, tüm kardeşlerimizi bu projeye davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik uzun soluklu İhtisas Akademi programımız olacak. Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkeziyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yapılacak bir protokolle İhtisas Akademi projesine Trakya Üniversitesi çatısı altında başlayacağız. Başvurular sürüyor, yıl sonuna kadar bu projeye başlayacağız. Yeni dönemde gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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