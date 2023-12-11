TÜGVA Üyeleri ABD\'nin Gazze Kararını Protesto Etti

Van'ın Erciş ilçesinde yatsı namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar "acil insani ateşkesi" veto eden ABD'ye tepki gösterdi.

Erciş'te sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto eden Amerika Birleşik Devletleri'ne, düzenlenen basın açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Erciş'te Vanyolu Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Erciş Başkanı Engin İşler, "Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmekte, bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır. Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edilmiştir. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır. Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırılar, şüphesiz bir soykırımdır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz; dünya 5'ten büyüktür" dedi.

Vatandaşlar basın açıklaması sonunda slogan atıp dağıldılar. - VAN