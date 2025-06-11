TÜGVA Yaz Okulu ve Doğa Kampı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜGVA Yaz Okulu ve Doğa Kampı Başlıyor

TÜGVA Yaz Okulu ve Doğa Kampı Başlıyor
11.06.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA, yaz döneminde öğrenciler için yaz okulu ve doğa kampı düzenliyor. Başvurular başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenleyeceği "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" programlarıyla çocuk ve gençlerin yaz dönemini verimli geçirmelerini sağlayacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sloganıyla harekete geçen TÜGVA, 81 ilde gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının protokolü çerçevesinde uzman eğitmenlerin yer alacağı "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" programlarına başvurular başladı.

6 hafta süren "Yaz Okulu" projesinde dini eğitim, sportif faaliyetler, yarışmalar ve geziler yer alıyor. 30 Haziran-8 Ağustos arasında gerçekleşecek eğitime katılım sağlamak isteyenler, TÜGVA'nın internet sitesinden ve il temsilciliklerinden başvuru yapabiliyor.

Lise öğrencilerinin katılabileceği "Doğa Kampı" programında ise Edirne'nin Keşan ilçesindeki kamp alanında mini golf, pentatlon, futbol, voleybol, halat çekme ve yüzme aktiviteleri yer alıyor. Yaz mevsimi boyunca devam edecek kamplarda toplam 15 bin öğrencinin ağırlanması bekleniyor.

"Tüm evlatların yaz dönemini dolu dolu geçirmesini istiyoruz"

"Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı"na ilişkin AA muhabirine konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz döneminde her anne babanın okul bittiği zaman "Acaba ne yapabilirim de evladımı, çocuğumu daha verimli bir şekilde geliştirebilirim?" sorusunu sorduğunu belirtti.

Beşinci, bu noktada TÜGVA olarak eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsediklerini ve 81 ilde doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm evlatların yaz dönemini dolu dolu geçirmesini istediklerini söyledi.

Çocukların yıl boyunca okulda yoğun bir eğitim programı gördüklerini, yazın da TÜGVA'nın faaliyetlerine katılarak hem öğrenip hem de eğlenmelerini istediklerini belirten Beşinci, "Biz özellikle ortaokullu ve liseli öğrencilere ulaşacak şekilde 2 tane proje gerçekleştiriyoruz. Ortaokullu öğrencilerimiz için 'Yaz Okulu' süreci, liseli öğrencilerimiz için 'Doğa Kampı' sürecini başlatıyoruz." dedi.

"Yaz Okulu" programı hakkında bilgi veren Beşinci, şunları söyledi:

"6 hafta boyunca 6 saat olmak üzere, ilk 4 saati temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim eğitimi, Peygamber Efendimizin hayatı ve belli başlı entelektüel bilgiler olmak üzere 4 ders süresi boyunca okulda eğitim alıyorlar. Öğleden sonra 2 saat boyunca ortak sosyal faaliyetlere katılıyoruz. Futbol oynuyorlar, yüzmeye gidiyorlar, ata biniyorlar, basketbol oynuyorlar. Yarışmalar yapılıyor, ortak sinemaya gidiliyor, geziler, piknikler yapılıyor. Yazı dolu dolu geçiriyorlar. Bizlerin özel olarak seçtiği eğitmenlerle bunu yapıyorlar. Burada eğitmen kadromuz da çok iyi. Tüm Türkiye'de gönüllülerimiz yaz boyunca öğrencilerimizle bire bir ilgileniyorlar, faaliyetlerine katılıyorlar. Çocuklarımızla beraber tarih bilincini oluşturacak geziler yapıyoruz. Bütün iller kendi tarihsel mekanlarında gezi tertipliyor. Olabildiğince genel kültürlerini, kişisel gelişimlerini geliştirmeye dönük faaliyetlere imza atmış oluyoruz."

Beşinci, tamamen ücretsiz olan bu programa düşüncesi ne olursa olsun herkesin katılabileceğini, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bu ülkenin gerçek geleceği olduğunu ve bu noktada herhangi bir fiyat biçmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

"Temel maksadımız onların gelişimine katkı sağlamak"

İbrahim Beşinci, "Doğa Kampı"nda ise 3 gece, 4 gün boyunca liseli gençleri tabiatla bir araya getirdiklerini kaydetti.

Yıl boyunca okul, ev, telefon üçlüsü içinde kısır bir döngüde yaşayan öğrencileri bu durumdan çıkarıp doğaya kavuşturmak istediklerini dile getiren Beşinci, liseli gençlerin enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bunu da en iyi doğada atabileceklerini belirtti.

Edirne Keşan'daki kamp alanında, Saros Körfezi'nde gençleri ağırladıklarını kaydeden Beşinci, "Oraya geliyorlar, tabiatla iç içe macera parkurlarına dahil oluyorlar. Bir sürü faaliyet gerçekleştiriyorlar, yarışmalar yapıyorlar. Öğleden sonra Saros Körfezi'nde denize giriyorlar. 3 öğün yemeğiyle beraber. Akşam büyük bir amfi tiyatro salonumuz var, açık hava ortamı, inanılmaz bir atmosferde sporcularla, sanatçılarla, fikir adamlarıyla, siyasilerle bir araya geliyorlar, tecrübe paylaşımında bulunuyorlar." diye konuştu.

Beşinci, gençleri, kendilerine vizyon katacak kişilerle de bir araya getirip onların ufuklarını açmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Buradaki temel maksadımız onların gelişimine katkı sağlamak ama aynı zamanda liseli genç için en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlık, dostluk, kardeşlik duygusu. Şu anda dünyanın bireyselleştiği bu dönemde biz onları bu kalabalıklar içerisinde yalnız bırakmak istemiyoruz. Orada kardeşliği, dostluğu pekiştiriyorlar. Bununla beraber yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıksız verebilmeyi onlara bu kamplar vesilesiyle öğretmek istiyoruz. Yine buraya bütün liseli gençlerimiz dahil olabiliyor, ücreti yok. Biz Türkiye Gençlik Vakfı ailesi olarak varlığımızı gençlerden alıyoruz, çünkü biz de genciz. Biz kendi ihtiyaçlarımızı planlayarak, görerek zaten gençleri bu projelere hazırlıyoruz."

"Geçen yıl 'Yaz Okulu' programına 215 bin öğrenci katıldı"

Geçen yıl ortaokul öğrencileri için yaptıkları "Yaz Okulu" programına 215 bin öğrencinin katıldığını anımsatan Beşinci, bu yıl programın haziran sonunda başlayacağını ve hedeflerinin yaklaşık 300-350 bin genç olduğunu söyledi.

Beşinci, "Doğa Kampı" için Türkiye'nin farklı noktalarında bu kampları gerçekleştirdiklerini ancak temmuz ayında Keşan'da yapılacak kamp için yaklaşık 15 bin kapasite belirlediklerini ve başvuru sürecinin de başladığını aktardı.

Yaz döneminin önemli bir süreç olduğunu ve bu dönemi boş geçirmemek adına öğrencilerin ulaşabilecekleri adres olmak istediklerini belirten Beşinci, programlarını, faaliyetlerini ve aktivitelerini çok iyi hazırladıklarını anlattı.

Beşinci, güzel bir yaz döneminin kendilerini beklediğini kaydederek, "Evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Enerjimizle, heyecanımızla hazırız. Gelsinler, inşallah onlara güzel bir yaz dönemi hediye etmiş olalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Yaz Okulu ve Doğa Kampı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı

18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
06:19
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor
Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
06:17
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler
İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
06:07
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
05:57
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 18:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: TÜGVA Yaz Okulu ve Doğa Kampı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.