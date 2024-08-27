TÜİK: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yükseliyor

TÜİK: Türkiye\'de İnternet Kullanım Oranı Yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranının yüzde 88,8 olduğunu açıkladı. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu.

27.08.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranının yüzde 88,8 olduğunu açıkladı. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu.

TÜİK, 2024 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87,1 olan internet kullanım oranı, 2024'te yüzde 88,8 oldu. 2024 yılında internet kullanım oranı, erkeklerde yüzde 92,2, kadınlarda yüzde 85,4 oldu.

E-DEVLET KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 73,7

Son 12 ay içinde e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 73,7 olarak gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 80,7, kadınlarda yüzde 66,7 oldu. e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 47,9 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,1 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ORANI YÜZDE 51,7

Son 12 ayda internet kullanan bireylerin, internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2023 yılında yüzde 49,5 iken, 2024'te yüzde 51,7 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 54,1, kadınlarda yüzde 49,3 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 38,8'inin son 3 ay içinde (2024 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

İnternet üzerinden 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,5 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 34 ile gıda ürünleri, yüzde 32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 29,2 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin yüzde 70,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2'si lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları ve yüzde 33,5'i gıda ürünleri; kadınların yüzde 83'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,6'sı kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 45,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.

WHATSAPP KULLANIM ORANI YÜZDE 86,2

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 4,9 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Bu oran erkekler için yüzde 13,7, kadınlar için yüzde 14,1 kaydedildi. Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 89,5 ile WhatsApp, yüzde 74,7 ile YouTube ve yüzde 67 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Medya, Instagram, Whatsapp, YouTube, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement