Tüketici Mahkemesi\'nden kritik karar

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TRABZON'da satın aldığı sıfır kilometre ciple 1 ay sonra fren arızası ve direksiyon kilitlenmesi nedeniyle kaza yapan Hilal Yorulmaz, bayiye açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici mahkemesi, bilirkişi raporunda, fren sistemindeki arızanın sürücü kaynaklı olmadığı ve 'gizli ayıplı' olduğu tespit edilen aracın 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesine hükmetti.

Trabzon'da bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapan Hilal Yorulmaz, İstanbul'da bir otomotiv bayisinden 11 Eylül 2020'de 34 DDM 631 plakalı sıfır kilometre cip satın aldı. Aracı getirdiği Trabzon'da 1 ay kullanan Yorulmaz'ın cipi, yokuş indiği sırada tali yolda iddiaya göre frenler tutmayıp ve direksiyon kilitlenince otomobile, ardından da refüje çarptı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayı yara almadan atlatan Yorulmaz, durumu bayiye anlattı. Bayi yetkililerinin yaptığı incelemeden olumsuz yanıt alan Yorulmaz, avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla aracı satan bayi aleyhine 'ayıplı malın iadesi' davası açtı.

BİLİRKİŞİ, SÜRÜCÜSÜ HAKLI BULDU

Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Hilal Yorulmaz'ı haklı bulup, cipin fren sisteminde oluşan arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı, fren sonrası direksiyonun kilitlendiği ve araç kaynaklı gizli ayıp nitelikleri yer aldığı yönünde tespitlerde bulundu. Mahkeme, yetkili bayiden 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesini hükmetti. Mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi de dosyayı detaylı inceleyerek, Tüketici Mahkemesi'nin kararını onadı.

GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

4'üncü Hukuk Dairesi, onama gerekçesinde, "Dava konusu aracın fren mekanizmasından kaynaklı arıza sebebiyle trafik kazası meydana gelmesine, fren arızasının üretim kaynaklı olmasına, arıza oluşmasında kullanıcının bir etkisinin bulunmamasına, bilirkişi raporunun somut olayla uyumlu olmasına, araçtaki arızanın mahiyetine göre misli ile değişiminin hakkaniyete uygun olmasına göre ilk derece mahkemesince verilen kararda usul ve yasaya aykırılık görülmemiştir" ifadelerine yer verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Bayi yetkilileri, karara itirazda bulunup, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. 4 yıl süren yargı süreci sonunda Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi de kararı bayi aleyhinde onadı. Karara göre; aracı satan bayi, aynı modelde sıfır kilometrede araç ya da belirlenecek güncel tutarı, tüketiciye geri ödeyecek.

'BENİ HAVA YASTIKLARI KORUDU'

Olay günü yaşadıklarını anlatan Hilal Yorulmaz, "Kazanın olduğu gün, eşimle işe gidiyorduk. Araç fren pedalında bir arıza olmaya başladı. Yokuş inerken fren pedalı birden sertleşmeye, aracın freni tutmamaya başladı. Eşime aracın frenin tutmadığını söyleyip, elimi park frenine attım. Park freni de aktif hale gelmedi. O panik haliyle ana yola savrulduk. Son esnada direksiyonla belki bir manevra yapabiliriz dedik, direksiyon da kitlendi. Ana yola tamamıyla savrulduk, refüje çarptık. Kaza esnasında beni hava yastıkları korudu. Ama eşim benim kadar şanslı değildi, elini kırdı. Yaklaşık 1-2 ay tedavi gördü. Hem maddi hem manevi çok yıprandık" dedi.

'ARACIMIN BORCUNU GEÇEN AY BİTİRDİM'

Davayı aracın son taksitini ödedikten sonra kazandıkları kaydeden Yorulmaz, "Aracı sıfır aldık. '1 ay üzerine nasıl böyle bir hata verebilir' diyerek firmaya şikayette bulunduk; aracı incelediler. Bize araçta onlardan kaynaklı bir problem olmadığını, sürücü kaynaklı olduğunu söylediler. 'Direkt hata sürücü kaynaklı' diyerek olayı kapatmaya çalıştılar. Biz de hukuki yollara başvurmak durumunda kaldık. Bu süreçte avukatımız Bünyamin Bey tecrübesiyle bizlere yardımcı oldu. 4 yıl geçti, sıkıntı yaşadık. Aracımın borcunu geçen ay bitirdim. Fakat bu araç 4 yıldır burada yatıyor. Bizim işimize yaramazken bile; kaskosu, sigortası, muayene ücretleri ödendi. Davayı kazanmamız bizi mutlu etti. İnşallah yenisinde kavuşacağız. Artık bu aracı bir daha görmemek üzere kapatıyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM KAYNAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Karara ilişkin konuşan avukat Bünyamin Bayram da "Müvekkilim 4 yıl önce bana gelmişti. Ben de onlara gereken hukuki yollara başvurmamız gerektiğini söyledim. Bu doğrultuda da davamızı ilk derece mahkemesine açtık. Bilirkişi raporları doğrultusunda aracın fren arızası, üretim kaynaklı, fren mekanizmasından kaynaklı bir sıkıntının da olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda ilk derece mahkemesi, aracın misliyle değişimine karar verdi. Bu istinaf süzgecinden geçti, daha sonra Yargıtay'a gitti, o anlamda kesinleşti. Şu anda bu araç, firmaya iade edilecek. Bunun doğrultusunda misliyle değişimle arabamızı alacağız ya da değer biçilecektir ve buradaki mağduriyet ortadan kalkacaktır" dedi.

'SEVEREK ALDIK, BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI'

Kaza anında araçta bulunan Hilal Yorulmaz'ın eşi Şahan Yorulmaz ise "Sancılı bir 4 yıl geçirdik maalesef. Benim o kazada elim kırılmıştı. Süreci avukatımızın aracılığıyla atlatmış bulunmaktayız. Aracı alalı 1 ay olmuştu; neredeyse hiç kullanamadık, beklemediğimiz bir olay oldu. Severek isteyerek aldık; ama maalesef bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Firma da bunun arkasında durmadı. Bugünlere de şükrediyoruz. 4 yılın sonunda aldığımız kredinin sonlanmasıyla beraber bu davanın sonuçlanması ve kesinleşmesi bizi mutlu etti" diye konuştu.