TÜMOSAN\'ın Sen Yeter Ki Yap Projesi Ödül Töreni Gerçekleşti

TÜMOSAN tarafından ilkokul, orta okul ve lise düzeyindeki gençlerin fikirlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sen Yeter Ki Yap Projesi'nin ödül töreni gerçekleşti. 6 kategoride verilen toplamda 16 ödül sahipleriyle buluştu.

TÜMOSAN'ın gençlerin hayallerini destelemek için gerçekleştirdiği Sen Yeter Ki Yap Projesi'nin ödül töreni gerçekleşti. Proje, fikri ilhamını 13 yaşında Alsancak Şen isimli bir ortaöğretim öğrencisinden aldı. Alsancak, uzaktan hareket ettirebildiği araçlar tasarlayarak fikrini en yakın TÜMOSAN bayisi yetkilileriyle paylaştı. Bunun üzerine Alsancak'a traktör maketi hediye edildi. Hediye traktörü de uzaktan hareket edilebilir bir hale getiren Alsancak, bu vesileyle Sen Yeter Ki Yap Projesi'ne ilham oldu. Bu proje kapsamında bilim ve teknoloji yarışmasında; eğitici teknolojiler, enerji ve çevre, engelsiz yaşam, evrensel teknoloji, gıda ve tarım ile robotik olmak üzere toplamda 6 kategoriden oluşan 16 proje sahibine ödülleri takdim edildi. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, yarışmacılar ve aileleri katıldı. Ödül töreninde yarışmacıların projeleri hazırlanan video gösterimiyle tanıtıldı.

'30 KASIM'A KADAR 150'NİN ÜZERİNDE PROJE TARAFIMIZA ULAŞTI'

Noter tasdikli olarak projeyi tamamlamış olduklarını ifade eden TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, 'TÜMOSAN olarak 1 Haziran-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 'Sen Yeter Ki Yap' mottosuyla gençlerimizin fikirlerini, inovatif yaklaşımlarını, bilimsel çalışmalarını almak ve onları ödüllendirilmek üzere bir yarışma başlattık. Yapmış olduğumuz bu çalışma sonrasında 30 Kasım'a kadar 150'nin üzerinde proje tarafımıza ulaştı. Bizim kendi içimizde kurmuş olduğumuz bilim kurulu ve jüri üyeleri ile 16 tane projenin ödüllendirilmesine karar verdi. Yapılan bu çalışmada bütün projeler noter huzurunda açıldı. Törene gençlerimiz Türkiye'nin her yerinden teşrif ettiler. Antalya'dan, Ordu'dan, Denizli'den yarışmacılarımız var. Öğrencilerimizin ailelerini, öğretmenlerini TÜMOSAN olarak ağırladık. Sabah bir müze gezisi yaptırdık. Bugün de Rami Kütüphanesi'nde onları ağırladık ve ödül törenini tamamlamış olduk? ifadelerini kullandı.

TOSUN GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ONLAR İÇİN VARIZ

Gençlerin Teknofest yarışmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen TÜMOSAN Genel Müdürü Tosun, 'Türkiye'nin birçok yerinden bize ulaşan gençlerimiz oluyor. Bunlar çok bireysel kaldığı için bunu daha genele yayıp yarışma şeklinde yapmak için atılım yaptık. Bugün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile bu konuyu tekrar değerlendirdik. Bu konuda daha büyük ölçekli planlar yapmayı düşünüyoruz. Gençlerimiz geleceğimizin teminatı onlar için varız' dedi.

AMACIMIZ GENÇ KAŞİFLERİ DESTEKLEMEK

Projenin amacının tüm ürünlerin Türkiye içerisinde üretilmesini ve geliştirilmesini sağlamak olduğunu söyleyen TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, 'Genç kaşiflerimizin projelerini aldık. Çok sayıda katılım oldu. Bugün onun heyecanını yaşıyoruz. İlk üçe girenlerin ödüllerini takdim edeceğiz. Amacımız, projemizin de başlangıcı olan Alsancak kardeşimiz ile beraber genç kaşiflere azim verebilmek ve onları desteklemek. Birçok yerde protokollerimiz mevcut. Protokollerimizi artırmaya devam ediyoruz. TÜMOSAN olarak 100'ün üzerinde Ar-Ge mühendisiyle kendi ürünlerimizi yerli ve milli derecede gerçekleştirmek istiyoruz. Bu arkadaşlarımız her etapta bizlere ışık açıyorlar. Bu yaşta bu derecede çalışmalar gerçekleştiren arkadaşlarımız daha büyük yaşlarda azimle daha büyük çalışmalar gerçekleştireceğini düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

Engelsiz yaşam kategorisinde ikinci olan 13 yaşındaki Nurullah Salih Coş, 'Ben bir yere gittiğimde kaldırımla karşılaşıyorum. Çoğu yerde kaldırımlarda rampa olmuyor veya insanlar araba park etmiş olabiliyorlar. Ben orada kalakalıyorum. Başka rampa aramak için çok fazla uzaklaşmak zorunda kalıyorum ve bazen bulamıyorum. Bunu yaparken başkalarına muhtaç oluyorum. Başkaları yanımda olmadan bunu yapamıyorum. Kendi tekerlekli sandalyemin altına bir rampa koysam o da bir tuş yardımıyla çıksa ve başkalarına muhtaç olmadan bir yerlere gidebilsem diye düşündüm. Bu projeyi geliştirdim. Bu proje sayesinde tekerlekli sandalye altına bir demir levha takılıyor ve bu yan tarafa yerleştirilen bir tuş sayesinde kaldırıma yaslanıyor. Biz de rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Bu sayede engelliler korkmadan başkalarına muhtaç olamadan dışarı çıkabiliyorlar' dedi.

Robotik kategorisinde kazanan tek isim olan Ege Norcu 'Bu projede yalnız yaşayan yaşlılar için yapay zeka altyapılı bir arkadaş tasarlamayı planladım. ChatGPT altyapısına bağlanıp yaşlılar bana yardım et komutu aldığında mesaj gönderebilen ve cevap veren bir proje tasarlamak istedim. Onun dışında projem yüz takibi yapabiliyor' şeklinde konuştu.

Engelsiz yaşam kategorisinde üçüncü olan Uygar Yağız Kendirci, 'Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyiz. Derece alan öğrenciler arasındayız. Engelli bireylere yönelik projemizde engelsiz bir harita sistemi geliştirdik. Burada kabartmalı harita sayesinde görme engelli ve işitme engelli bireyler Türkiye'yi tanıyabildi. İşitsel ve görsel olarak bilgiler alabildi ve böylece vatandaşlık bilgisi konusunda kendilerini geliştirdi' dedi.

EĞİTİCİ TEKNOLOJİLER KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

Zehra Pınar Eligül, 'Eğitici Pilmatik'

Cansu Özülkü, 'Hücreleri ve Organelleri Öğreniyorum

Çınar Efe Bozkur, 'Kitaptan Dijitale'

ENERJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

Rüzgar Açıkbaşlar, 'Fiş Almıyorum Ülkemi Yeşillendiriyorum'

Rana Şenel, 'Epoksi Paneller'

Kübra Acar, 'Sınıflar Artık Daha Temiz Daha Sağlıklı'

ENGELSİZ YAŞAM KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

Sudem Çimentepe, 'Boyun Altı Hiçbir Uzvunu Kullanamayan Engelli Kardeşlerimiz İçin Engelli Aracı'

Nurullah Salih Coş, 'Engelleri Aşan Rampalı Sandalye'

Uygar Yağız Kendirci, 'Gözüm-Kulağım Engelsiz Haritam'

EVRENSEL TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

Ozan Efe Çavuş, 'Evleri Koru Hayatları Kurtar' Egemen Bayrakçı, 'Akıllı Viraj Sistemi'

Hasan Derin, 'Kaza Geliyorum Der'

GIDA VE TARIM KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

Rümeysa Şancı, 'Erkek Civcivler Atık Değildir'Ekin Güngör, 'Bitki Danışmanı'

Mahmut Cengiz, 'Gıdalarda Bozulmayı Önleyici Akıllı Kapak Sistemi'

ROBOTİK KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİM

Ege Norcu, 'Robyan'

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü 15 bin TL

İkinci 10 bin TL

Üçüncü 5 bin TL

Kazanan her yarışmacıya plaket takdim edildi.