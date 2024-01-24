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Tunceli'de 1600 Güvenlik Görevlisine Deprem Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Tunceli'de 1600 Güvenlik Görevlisine Deprem Eğitimi Veriliyor

Tunceli'de, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan bölgede bulunan 1600 güvenlik görevlisine deprem eğitimi verilmeye başlandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, henüz tehdit oluşmadan önlemler alınacağı kanaatine varıldığını belirtti. Tatbikatlarla birlikte ekiplerin koordinasyonu ve arama kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin deprem konusunda bir okul olacağını ifade etti.

24.01.2024 - 17:52,
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DOĞU Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan Tunceli'de, güvenlik güçlerinden oluşan 1600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda 80 tim deprem tatbikatı gerçekleştirirken, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Erzincan ile Karlıova ve Yedisu hattında kırılmamış bir fay hattından bahsediliyor. Henüz tehdit önümüze gelmeden ilimizin kapasitesi ile bir şeylerin yapılacağı kanaatine vardık dedi.

Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu, bu kapsamda 'depreme karşı konteyner kentler'in oluşturulduğu Tunceli'de, yeni tedbirler alındı. 6 Şubat depremlerinde 'koordinatör vali' olup, kararname ile Tunceli'ye vali olarak atanan eski Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan timler kuruldu. Toplamda 1600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda tatbikatta da gerçekleştirildi. Tatbikat için kent merkezinde 'eski vali konağı' olarak bilinen bina yıkılarak, enkaz alanları ve parkurlar oluşturuldu. Tatbikatın başlaması ile bazı ekipler, araçlarıyla binanın çöktüğü alana hızlıca geçerek koordinasyon sağladı. Daha sonra genel kontrol, fiziki arama, köpekle ve cihazlı arama ve aletlerle enkaz çalışması yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği 3 kişi yaralı kurtarılırken, ölen 1 kişi enkazdan çıkarıldı. Tatbikatı Vali Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan da takip etti.

'TUNCELİ, BU İŞİN OKULU OLACAK'

Vali Tekbıyıkoğlu, Deprem Anadolu'nun neredeyse tamamını saracak bir şekilde tehdit ediyor. Bu tehditle mücadele için bütün kuvvetimizi göstermemiz lazım. Bölgemizi tehdit eden başka bir fay hattı var. Henüz kırılmadığı, kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu bir kısım bilim adamları basında ve kendi iletişim araçlarında duyuruyor. Erzincan ile Karlıova ve Yedisu hattında kırılmamış bir fay hattından bahsediliyor. Henüz tehdit önümüze gelmeden ilimizin kapasitesi ile bir şeylerin yapılacağı kanaatine vardık. İlimiz güvenlik hassasiyeti olan öncelikli bir il. Geçmişteki problemleri ardında bırakmış ve şu anda o sıkıntıları yaşamıyoruz. Bununla beraber hem jandarma hem de polis mevcudiyetimiz diğer illere göre fazla. Polis özel hareket ile çevik kuvvet ve jandarma özel harekat ile komando birliklerimizden toplamda 80 tim. Bunu 20 kişi ile çarptığımızda 1600 kişilik ekip hazır ve profesyonel arama kurtarma birimini oluşturduk. Eski valilik konağını yıktık ve burayı bir tatbikat alanı olarak belirledik. 3 ayda bir tekrarlama eğitimlerini devam ettireceğiz. Tayinler ve atamalar olsa bile bunları diri tutacağız. İçişleri Bakanlığı'mız bu konunun üzerinde çok duruyor. Görüşmeler neticesinde yeni parkurlar oluşturacağız. Tunceli, bu işin okulu olacakö dedi.

Tunceli\'de 1600 Güvenlik Görevlisine Deprem Eğitimi Veriliyor
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tunceli'de 1600 Güvenlik Görevlisine Deprem Eğitimi Veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 1600 Güvenlik Görevlisine Deprem Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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