Tunceli'de Cip ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de Cip ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Tunceli\'de Cip ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

22.08.2024 15:13
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TUNCELİ'de cip ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i çocuk 2 kişi, kurtarılamadı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Cip ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Cip ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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