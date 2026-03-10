Tunceli'de Dağcılar Zirveye Tırmanıyor - Son Dakika
Tunceli'de Dağcılar Zirveye Tırmanıyor

10.03.2026 11:30
Tunceli'deki dağcılar, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı zirvelere zorlu tırmanışlar yapıyor.

Tunceli'de dağcılar, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı dağların zirvelerine zorlu tırmanışlar yaparak eşsiz manzaralarla karşılaşıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Tunceli, dağlık yapısı nedeniyle birçok doğa ve macera sporuna elverişli ortam sunuyor.

Kentte son yıllarda gelişen dağcılık faaliyetleri sayesinde de il merkezi ve ilçelerdeki dağların tanınırlığı artmaya başladı.

Ovacık ilçesinde bulunan Munzur ve Mercan dağları da karlı zirveleri, buzul gölleri, yaylaları ve şelaleleriyle dört mevsim dağcıların gezi rotasında bulunuyor.

Günübirlik faaliyetler yapan dağcılar, son olarak Munzur Dağları'nın 3 bin 50 metre yüksekliğe sahip Kepır Yaylası Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Araçlarıyla Gözeler köyüne bağlı Elbaba mezrasına gelen 10 dağcı, gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra beyaz örtü üzerinde tek sıra halinde yürüyüşe geçti.

Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı parkurlarda ilerleyen dağcılar, saatler süren yolculuklarının sonunda zirveye ulaşmayı başardı. Eşsiz manzaralarla karşılaşan dağcılar, çevreyi kuşbakışı izleyerek fotoğraf çekti.

"Zirvedeyken bütün dağları ayaklarımızın altında hissettik"

Dağcılardan Dilaver Eren, AA muhabirine, yılın her döneminde Munzur Dağları'na geziler düzenlediklerini söyledi.

Çevre illerden dağcıların rotalarını bölgeye çevirdiğini belirten Eren, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla beraber zor şartlar altında zirveye doğru ilerledik. Yukarıda gördüğümüz manzara karşısında bütün yorgunluğumuzu ve zorlukları unutarak muhteşem bir heyecan yaşadık. Zirvede fırtına vardı ve uçuşan karlar muhteşem görüntüler oluşturdu. Zirvedeyken bütün dağları ayaklarımızın altında hissettik ve çevremizdeki dağların manzarası süper görünüyordu."

Eren, Munzur Dağları'nda birçok zirvenin olduğuna işaret ederek, "Burada yaban hayatının olması insanların ilgisini çekiyor. Keklik, dağ keçisi, şamua (çengel boynuzlu dağ keçisi), bozayı ve vaşak gibi canlıları görmek mümkün. Bu coğrafyada endemik bitkiler de var ve bundan dolayı çok değerli." ifadelerini kullandı.

"Munzur Dağları'na dört mevsim tırmanış yaptım"

İlhan Abay da Munzur Dağları'nın geniş bir alana yayıldığını ve doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini belirtti.

Her fırsatta doğada vakit geçirmeye çalıştığını anlatan Abay, "Munzur Dağları'na dört mevsim tırmanış yaptım. Etkinliklerimize bazen misafirlerimiz de katılıyor ve çok zevkli geçiyor. Kamp yaptığımız dönemler oluyor ve birkaç gece dağlarda kalıyoruz." dedi.

Cebrail Çakar da Almanya'da yaşadığını ve Tunceli'nin Ovacık ilçesine tatile geldiğini anlattı.

İlçenin doğasına hayran kaldığını söyleyen Çakar, "Bu sene kar çok yağdığı için dağlara bambaşka bir güzellik katmış. Tırmanışa katılmaktan dolayı çok mutluyum. Kar kalınlığı 3 metre olduğu için ekiptekilerin izinden yürüdüm. Benim için güzel bir anı oldu ve unutmak mümkün değil." diye konuştu.

Ekincan Boz da ilk defa karlı dağların zirvesine tırmandığını ifade ederek, "Sabah erken saatlerde yola çıktığımızda kar tabakası batmıyordu ve yürümek kolaydı. Böyle olunca da zirveye daha rahat çıktık ama dönüşte güneş karı erittiği için fazlasıyla zorluk yaşadık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Doğa, Son Dakika

