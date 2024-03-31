TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,75
|Kullanılan Oy
|:
|3.140
|Geçerli Oy
|:
|3.107
|Katılım Oranı
|:
|% 66,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 41,17
|1.279
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 34,12
|1.060
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 16
|497
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 4,6
|143
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 1,09
|34
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,58
|18
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,42
|13
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,35
|11
|DİĞER
|% 0,32
|10
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,29
|9
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,23
|7
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,19
|6
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,16
|5
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,1
|3
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,1
|3
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,06
|2
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,03
|1
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
HOZAT
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 77,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 25,62
|93
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 21,76
|79
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 17,63
|64
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 17,36
|63
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 16,8
|61
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,55
|2
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,28
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
NAZIMİYE
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 69,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 52,86
|342
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,65
|153
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 18,86
|122
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 2,01
|13
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 1,08
|7
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,08
|7
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,16
|1
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,15
|1
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PERTEK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,41
|Katılım Oranı
|:
|% 78,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 39,58
|467
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 29,15
|344
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 24,66
|291
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,76
|68
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,51
|6
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,25
|3
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,86
|Katılım Oranı
|:
|% 75,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 52,19
|119
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 32,02
|73
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 10,09
|23
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 3,51
|8
|DİĞER
|% 1,31
|3
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,44
|1
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,44
|1
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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