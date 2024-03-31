TUNCELİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:54
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 24.625
Açılan Sandık : 15
Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Kullanılan Oy : 3.140
Geçerli Oy : 3.107
Katılım Oranı : % 66,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET KONAK% 41,171.279
CHPALİ MUSTAFA ÇELİK% 34,121.060
AK PARTİERKAN EROĞLU% 16497
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYGÜN% 4,6143
ZAFER PARTİSİKENAN AHMET TAYŞUN% 1,0934
İYİ PARTİESER KÖSE% 0,5818
YENİDEN REFAHERDAL SAYLAN% 0,4213
TKPÖZCAN SARISALTIK% 0,3511
DİĞER% 0,3210
BAĞIMSIZTANER YILDIZ% 0,299
DEVA PARTİSİVEYSEL GÜLER% 0,237
BTPMETİN GEYİK% 0,196
YTPHAMDİ ÇAKAR% 0,165
SAADETMUHAMMED NEDİM SADAK% 0,165
HÜDA PARMUHAMMED ATA YÜKSEL% 0,13
BAĞIMSIZAYDIN POLAT% 0,13
VATAN PARTİSİNİHAL GÜNDOĞAN% 0,062
DSPMEHMET ÖNDER İŞTUTAN% 0,031
MİLLETMEHMET PINAR% 0,031
ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEYFİ GEYİK% 25,6293
SOL PARTİAYDIN KAYA% 21,7679
TİPATTİLA BULUT% 17,6364
AK PARTİALİ HAYDAR TUNÇEL% 17,3663
BAĞIMSIZHAKKI BALIK% 16,861
BTPFATIMA BEKTAŞ% 0,552
MHPERHAN GÜLER% 0,281
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 69,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ EMRAH TEKİN% 52,86342
BAĞIMSIZCAFER KIRMIZIÇİÇEK% 23,65153
AK PARTİSERDAR PARLAK% 18,86122
MHPCANER TURMUŞ% 2,0113
DEM PARTİŞÜKRÜ DÜZTAŞ% 1,087
BTPFATMA TÜTER ÖZTÜRK% 1,087
İYİ PARTİMURAT YIKILMAZ% 0,161
YENİDEN REFAHİRFAN KAYMAK% 0,151
DEVA PARTİSİCAN AKIN% 0,151
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 29,41
Katılım Oranı : % 78,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAİ VURAL% 39,58467
EMEPKENAN ÇETİN% 29,15344
CHPİSMAİL ASLAN% 24,66291
MHPİRFAN SAĞLIYAN% 5,7668
DEVA PARTİSİBİRSEN AKIN% 0,516
YENİDEN REFAHFETHİ AHMET POLAT% 0,253
BTPMEHTAP GEYİK% 0,091
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 75,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 52,19119
AK PARTİÇAĞNUR KILIÇOĞLU% 32,0273
BAĞIMSIZNURETİN ÖZGÜREL% 10,0923
MHPASİM KOÇOĞLU% 3,518
DİĞER% 1,313
YENİDEN REFAHTURGUT YILDIRIM% 0,441
BTPYUSUF AYDIN% 0,441

Kaynak: AA

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