TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU
06.03.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programdaa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay ve fabrika yöneticileri ile işçiler yer aldı

'İRAN-ABD-İSRAİL SAVAŞI, MASUM SİVİLLERİN HAYATINI TEHDİT EDİYOR, KÜRESEL TİCARET VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİ SARSIYOR'

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine rağmen Orta Doğu'da patlak veren İran-ABD-İsrail savaşı, masum sivillerin hayatını tehdit ediyor, küresel ticaret ve enerji güvenliğini sarsıyor. Son hadiseler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin duruşunu çok net. Türkiye, tüm tahriklere ve provokasyonlara rağmen diplomasiden ve barıştan yanadır ve barıştan yana tavrını ortaya çok net şekilde koymuştur. Hatay Dörtyol'da düşürülen İran'a ait balistik füze olayını hatırlayalım. İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yönelen bu füze, NATO hava savunma unsurları tarafından zamanında etkisiz hale getirildi. Hamdolsun can kaybı veya yaralanma olmadı. Olayın doğrudan Türkiye'yi hedefleyen operasyon olmadığı anlaşılmıştır. Buna rağmen Türkiye, her tür provokasyona, olası saldırıya, saldırı tehditlerine kapılmadan, soğukkanlılıkla ve milli çıkarlarını gözeterek hareket etmektedir. Her türlü olaya karşı hazırlıklı olduğumuzu özellikle söylemek isterim" dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DA GELİŞMELERİ ANBEAN TAKİP EDİYORUZ'

Konuşmasını sürdüren Bakan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda da gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Bölgede Türk bayraklı gemi olmamakla birlikte sahibi Türk olan gemilerimiz var. Dediğim gibi bunları yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde hasar bilgilerini de duyuyoruz. Bölge halihazırda yüksek risk taşıyor. Gemilere seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas halinde olmaları gerektiğini bildirdik. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'24 YIL BOYUNCA ESERLEMİZLE KONUŞTUK'

Zorlu günlerde güçlü Türkiye'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana milletimizin emaneti Türkiye'yi her alanda adeta yeniden inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek proje üzerine proje, reform üzerine reformları hayata geçirdik. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Ülkenin sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda çağ atladık. 24 yıl boyunca eserlerimizle konuştuk, hizmetleriyle halkımızın karşısına çıktık. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak konuma geldik. Bugünleri öngörerek teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan ve her adımını planlayan Türkiye inşa ettik. 'Yapamazsınız' korosuna kulak asmayarak destansı kalkınma hamlesi gerçekleştirdik"

Ardacan UZUN - Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: DHA

Abdülkadir Uraloğlu, Adapazarı, Türkiye, Sakarya, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
20:21
MİT’le ilgili ortalığı karıştıran “MI6“ iddiasına yalanlama
MİT'le ilgili ortalığı karıştıran "MI6" iddiasına yalanlama
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
18:59
Görüntüleri paylaşıldı Bunlar da İsrail’in Müslüman askerleri
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:25:27. #.0.5#
SON DAKİKA: TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.