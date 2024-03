Turgut Altınok, Ankara\'da oy kullandı

Güncel

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu Ankara Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok, "Vatandaşımızın verdiği karara, vatandaşımızın oyuna, iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız." dedi.

Altınok, oyunu kullanmak üzere ailesiyle birlikte saat 11.30'da Kocatepe İlkokulu'na geldi. Altınok, oyunu 4382 numaralı sandıkta kullandıktan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasinin güzelliği, vatandaşın kendini kimin yöneteceklerini kendisinin seçmesidir." dedi.

Turgut Altınok, şunları söyledi:

"Temennimiz şu, bugün olgunlukla vatandaşlarımız oylarını kullanırlar. Demokrasi; herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın verdiği karara, vatandaşımızın oyuna, iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız. Ankara ülkemizin, devletimizin başkenti, ülkemizin vitrini, vizyonu ve aynasıdır. Şu an bulunduğumuz mahallenin adı da Karargahtepe Mahalesi'dir. Niye derseniz, Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Keçiören'e geliyor. Dolayısıyla şu an bulunduğumuz okul, milli mücadelemizin şekilldendiği önemli bir merkezimizdir. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin var oluş destanının yazıldığı yerdeyiz şu an. Seçimler Ankara'mıza, ülkemize hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun."

Altınok, seçim sonuçlarını AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nda takip edeceğini söyledi.