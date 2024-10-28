Turgutlu Belediyesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı. Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet'in 101'inci yıl heyecanında minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Turgutlu Albayrak Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Merkezlerde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılına özel gösterilerini sundu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ile birlikte merkezde hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri yalnız bırakmadı.

" Türkiye'de tek olduğumuz için gerçekten gurur duyuyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ilk kreş çalışmamızı Mustafa Kemal Mahallemiz'de yapmıştık ve Türkiye'de örneği olmayan bir uygulamaya imza atmıştık. Örneği olmayan uygulama dememizin sebebi şu; 'Merkezlerimizde üç öğün yemeği ve okul öncesi eğitimi ücretsiz vermemiz.' Sonrasında da Albayrak Mahallemizde ikincisini yaptık. Bizlerin, yönetim kadromuzun ve partimizin en çok önemsediği konulardan biri bu uygulama. İlçemizde dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler buraları. Ailelerimiz çocuklarına yeterli eğitimi gösteremiyor.

Çocuklarımızın arasında eğitim anlamında adaletsizlik yaşanıyordu, biz bunları giderdiğimiz için ve hala Türkiye'de tek olduğumuz için gerçekten gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok güzel bir vatan armağan etti. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla gerçekten o onurlu mücadeleyi yaptılar ve vatanımızı düşman işgalinden kurtardılar. Sonrasında da kimsesizler kimsesi Cumhuriyet'i ilan ettiler. Yerel yöneticiler olarak bize bırakılan güzel vatana ve Cumhuriyetimize sahip çıkacak bekçiler yetiştirmek amacıyla siyaset yapıyoruz. Özveriyle çalışan öğretmenlerimize, Belediye personelimize ve bizlere güvenip çocuklarını emanet eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızın 101'inci yılını kutluyorum."