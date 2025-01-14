Turgutlu Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nden Teknoloji Geliştirme Merkezi İşbirliği

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında "TEKMER İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı. Protokole göre Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulacak Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) kurucu ortaklarından biri Turgutlu Belediyesi olacak.

Turgutlu Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısında alınan karar ile Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye, protokole göre Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Turgutlu Ticaret Odası, Manisa Teknokent ve Manisa Teknoloji Transfer Ofisi ile kurulacak Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne iştirakçi olacak. Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Çetin Akın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Demir'i makamında konuk etti.