"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Elazığ'da mola verdi, yolcular şehri gezdi - Son Dakika
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"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Elazığ'da mola verdi, yolcular şehri gezdi

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Elazığ\'da mola verdi, yolcular şehri gezdi

Ankara'dan yola çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", Elazığ'ın Yolçatı Köyü istasyonunda mola verdi. Yolcular, tarihi ve kültürel değerleri keşfetmek için minibüslerle Harput Mahallesi'ne götürüldü. Elazığ'ı gezen yolcular, Ulu Cami, Harput Musiki Müzesi, Arap Baba Türbesi gibi tarihi mekanları ziyaret etti. Yolcular, turistik tren seferinin beklediklerinden daha güzel geçtiğini belirterek, herkese bu deneyimi tavsiye etti.

21.04.2024 21:08
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"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Elazığ'da mola verdi, yolcular şehri gezdi.

Önceki gün Ankara Garı'ndan yola çıkan ve güzergahında yer alan belirli illerde turizm amaçlı mola veren "Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin yolcuları, tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buluyor.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya dönüşünde Elazığ'ın Yolçatı Köyü istasyonunda da mola verdi.

Burada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan yolcular, yaklaşık 4 saatlik mola kapsamında minibüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü.

Harput Mahallesi'nde de davul ve klarnet eşliğinde karşılanan yolcular folklor ekibinin gösterisini izledi.

Ardından Ulu Cami, Harput Musiki Müzesi, Arap Baba Türbesi gibi tarihi mekanları gezen yolcular Elazığ Kapalı Çarşı'yı da ziyaret etti.

"Her şeyiyle mükemmel bir yolculuk"

Yolculardan Zühal Ünalan, gazetecilere, turistik tren seferinin beklediğinden çok daha güzel geçtiğini, farklı kültürleri tanıma ve tarihi mekanları görme imkanı bulduklarını belirtti.

Bu yolculuğu herkese tavsiye ettiğini dile getiren Ünalan, "Her şeyiyle mükemmel bir yolculuk. Elazığ çok güzel, memleketimizin her yeri çok güzel. Herkesin gelip görmesi, bu güzellikleri tanıması lazım, muhakkak gelsinler." dedi.

Zeynep Özsoy ise geziye İstanbul'dan katıldığını, turistik tren yolculuğunun kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Özsoy, "Gerçekten beklentimizin üzerinde bir turistik gezi oldu. Özellikle Elazığ'da çok güzel karşılandık. Bu kadarını beklemiyordum." diye konuştu.

Sinem Palavuz da turistik tren seferine İzmir'den katıldığını, Elazığ'ı da çok beğendiğini, kentin çok farklı ve güzel bir kültüre sahip olduğunu aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ da yolcuları Elazığ'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

Demirdağ, şunları söyledi:

"Gelen misafirlerimize, turistlerimize şehrimizi tanıtma gayreti içerisindeyiz. Umuyoruz ki bu geziler, şehrimize turizm destinasyonu olma noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Tanıtım her şeyin önüne geçmeye başladı. Turizmde tanıtım çok önemli bir faaliyet. Hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte Tatvan seferinin de en kısa zamanda başlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Turistik Diyarbakır Ekspresi' Elazığ'da mola verdi, yolcular şehri gezdi - Son Dakika

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