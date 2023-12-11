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Turistik Doğu Ekspresi, törenle uğurlandı - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi, törenle uğurlandı

Kars güzergahında haftada 3 gün hizmet verecek olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından törenle uğurlandı. Bakan Uraloğlu, ayrıca Kars-Erzurum-Kars arasında turistik bölgesel tren seferlerinin başlatılacağını ve bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Turistik Doğu Ekspresi, törenle uğurlandı
11.12.2023 - 18:02,
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Turistik Doğu Ekspresi, törenle uğurlandı

ANKARA- Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada 3 gün karşılıklı hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından törenle uğurlandı. Uraloğlu, "Kars-Erzurum-Kars arasında turistik bölgesel tren seferlerini başlatıyoruz. Bilet satışlarına da bugün itibarıyla başlıyoruz" dedi.

Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, 1856'da, İzmir- Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demiryollarının Türkiye'de son 167 yıla şahitlik ettiğini söyleyerek, "Trenlerimiz yolcu ve yük ile birlikte bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizi de taşımıştır. İnsanımız demir raylar üstündeki trenlerimizle hayallerine doğru yolculuk etmiştir. Ayrıca tren yolculukları yakın geçmişten çağrışımlar uyandırdığından, nostaljiktir. Demiryolu yolculuğu bir kültürdür. Ayrılık ve kavuşma bir tren düdüğü ile başlar. İlk seferine 1949 yılında başlayan Doğu Ekspresi de hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaştı. Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında 74 yıldır, bin 360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamlamıştır. Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe kat etti" diye konuştu.

'FARKLI BİR TATİL SEÇENEĞİ SUNUYOR'

Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını söyleyerek, "Şimdi çok daha konforlu bir şekilde ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere yol alıyor. Ankara'dan Kars'a uzanan, Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk sunuyor. Anadolu'ya çiçek gibi serpilen dünya güzeli kültür varlıklarımızı ve yerleşimlerimizi tanıtmak için yollara düşüyor. Bizlere tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatıyor. Turistik Doğu Ekspresi; Kars - Ankara yönünde İliç ve Divriği ve Sivas'ta 180'er dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat ile eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor. ve özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkanı sağlıyor" diye konuştu.

'TURİSTİK BÖLGESEL TREN SEFERE BAŞLAYACAK'

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulması ile ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, sivil toplum kuruluşları, turizm acenteleri ve ilgili kurumlarla çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bugün sizlere yeni bir müjde vermek istiyorum. Vatandaşlarımıza alternatif bir tren yolculuğu sunmak amacıyla Kars-Erzurum-Kars arasında turistik bölgesel tren seferlerini başlatıyoruz. Bilet satışlarına da bugün itibarıyla başlıyoruz. Turistik Bölgesel Trenimiz; 15 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğuna 2023 yılı itibarıyla, 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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