Türk Devletleri Teşkilatı'nın 15. Yılı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "'Aile Birliğimiz' addettiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), önümüzdeki yıllarda da bölgesinde ve ötesinde; barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

Bakan Yerlikaya, 'Türk Devletleri Teşkilatını kuran Nahçıvan Anlaşması'nın 15'inci yıl dönümü' ve 'Türk Devletleri İşbirliği Günü' dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada konuşma yapan Yerlikaya, 3 Ekim 2009'un ortak tarihte bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirterek, "15 yıl önce bugün, Devlet Başkanlarımız, ortak gelecek tasavvurumuzu hayata geçirmek amacıyla bir araya geldiler. Zaman, Nahçıvan Anlaşması'nın sadece Türk bütünleşmesi için bir çerçeve oluşturmadığını; aynı zamanda coğrafyamız için bir umut ışığı olduğunu; dayanışma ve iş birliğinin sınamalara üstün geleceğini kanıtlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na hitaplarında da vurguladıkları üzere: Türk Devletleri Teşkilatı'nın, yıllar içinde giderek bir cazibe merkezi haline gelmesinden ve gözlemci üyeler Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılımıyla, örnek bir iş birliği modeli oluşturmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 'Aile Birliğimiz' addettiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı, önümüzdeki yıllarda da bölgesinde ve ötesinde; barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

'BÖLGESEL ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN DAYANIŞMAMIZI PEKİŞTİRİYORUZ'

Yerlikaya, geride kalan 15 yılı değerlendirirken, Türk Devletleri'nin sadece ikili değil, aynı zamanda çok taraflı işbirliklerinde de kaydettiği ilerlemenin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı; üye devletler arasında ticaret ve yatırımı teşvik ederek, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Enerji, ulaştırma ve teknoloji gibi sektörlerde, ortak projelerin hayata geçirilmesi, ekonomik bağlarımızı güçlendirmiş ve sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar yaratmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan çeşitli mekanizmalar vesilesiyle, bölgesel sınamalarla mücadelemizi tahkim ediyor, bölgesel uluslararası barış ve güvenlik için dayanışmamızı pekiştiriyoruz" diye konuştu.

'TÜRK DÜNYASINI BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ KILMAK İÇİN ÇABALAR SÜRDÜRÜLECEK'

Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda çok taraflı iş birliklerinin kapsamını geliştirmekten, yeni ve kalıcı iş birliği mekanizmalarının tesis edildiği bir döneme adım atılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz ata yurdumuz Orta Asya'da, bölge ülkelerin refahının daha da güçlenmesine yönelik çalışmaları, tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi, gerek ikili gerek çok taraflı zeminde, mevcut kurumsal iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde geliştiriyoruz. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ilkini 6 Eylül 2024'te Kırgızistan'ın Çolpon Ata şehrinde gerçekleştirdik. Böylelikle görev alanımızdaki çeşitli konularda ortak çalışmalarımızı güçlendirecek yeni bir platformun temellerini attık. İkinci toplantımızı önümüzdeki yıl can Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenleyeceğiz."

Teşkilatın son 15 yılda elde ettiği başarılar ve deneyimlere ek olarak geleceğe yönelik kapsamlı iş birliği vizyonunun birlik ve dayanışmalarına büyük katkıda bulunacağına inandıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Bu yıldönümünün, başarıyla ilerleyen ortak geleceğimizi inşa etme sürecimizde ilham kaynağı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Dünyasını 'birlikte daha güçlü' kılmak için çabalarını aralıksız sürdürecektir" diye konuştu.