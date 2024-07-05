Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Şuşa'da Gayriresmi Zirvede Buluşacak - Son Dakika
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Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Şuşa'da Gayriresmi Zirvede Buluşacak

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirve'sine, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanları ile üst düzey yetkilileri katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı zirvede, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan liderleri de yer alacak. Zirvede, ulaşım bağlantıları, iklim hareketi ve sürdürülebilir bir gelecek konuları ele alınacak. Ayrıca, TDT projeleriyle ilgili belgelerin onaylanacağı zirvede devlet başkanları Karabağ Deklarasyonu'na imza atacak.

05.07.2024 11:15
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Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri, yarın Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Gayriresmi Zirve'de bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi ile düzenlenmesi kararlaştırılan zirveye Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanları ile üst düzey yetkilileri katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı zirvede, TDT gözlemci ülkeler Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Macaristan liderleri de yer alacak.

"Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirvede, liderler Orta Koridor'un ve diğer ulaşım bağlarının güçlendirilmesi konusunu ve Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) hazırlık işlerini müzakere edecek.

TDT projeleriyle ilgili bazı belgelerin onaylanacağı zirvede devlet başkanları Karabağ Deklarasyonu'na imza atacak.

Zirve öncesinde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi de Şuşa'da toplanarak, zirvenin gündem maddelerine ve devlet başkanları tarafından imzalanacak belgelere son şeklini verecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da zirveye katılacak

Zirveye, Aliyev'in daveti üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Aliyev, bir konuşmasında "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadesini kullanmıştı.

Tatar da davet için Aliyev'e teşekkür etmiş, "Zaman içerisinde KKTC'nin görünürlüğü ve uluslararası camia tarafından daha fazla kabul edilmesi yönünde bütün bu atılımlar ve gelişmeler fevkalade önemli ve yeni siyasetimize güç vermektedir." demişti.

Zirve'nin Şuşa'da yapılması sembolik önem taşıyor

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Haziran'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu katılımcılarını kabulde yaptığı konuşmada, TDT liderlerinin yılda bir kez bir araya gelmesinin yeterli olmadığını bu nedenle Şuşa'da gayriresmi zirve yapılması önerisinde bulunduğunu söylemişti.

TDT liderlerinin kendisinin davetini kabul ettiğini söyleyen Aliyev, "Zirve'nin Şuşa'da yapılması büyük sembolik anlam taşımaktadır. Şuşa, 4 yıldır özgür ve orada hızlı imar ve ihya çalışmaları yapılıyor. Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan cumhurbaşkanları Şuşa'yı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ağdam ve Fuzuli'yi ziyaret etmişti. Bu, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı için büyük anlam taşımaktadır. Biz kardeş desteğini bir kez daha hissediyoruz. Tüm Azerbaycan halkı bunu hissediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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