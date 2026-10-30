Türk Dünyası Diyalog Forumu kapsamında "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın Paneli" düzenlendi - Son Dakika
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Türk Dünyası Diyalog Forumu kapsamında "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın Paneli" düzenlendi

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Türk Dünyası Diyalog Forumu kapsamında "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın Paneli" düzenlendi
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- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan: "Kadınlar, ülkelerimizin siyasi ve diplomatik hayatında daha etkin sorumluluklar üstlendikçe ortak vizyonumuz da daha geniş bir toplumsal karşılık bulacaktır"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadınlar, ülkelerimizin siyasi ve diplomatik hayatında daha etkin sorumluluklar üstlendikçe ortak vizyonumuz da daha geniş bir toplumsal karşılık bulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın Paneli: Ortak Vizyon, Güçlü Temsil, Sürdürülebilir İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ortaklığında yapılan panelin moderatörlüğünü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Meryem Davutoğlu üstlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türk dünyası kadınlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, buluşmanın ortak tarihi miras bilinciyle tecrübe paylaşımına imkan sunduğunu ifade etti.

Kadınlar arasında kurulacak güçlü bağların ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğine katkı sağlayacağını aktaran Ercan, kadınların bu süreçlere katılımının diplomatik ilişkilerin toplumsal boyutunu güçlendiren, diyalog kanallarını çeşitlendiren ve işbirliğine yeni imkanlar kazandıran önemli bir dinamik olduğunu vurguladı.

Kadınların siyasetten uluslararası ilişkilere kadar pek çok alanda üstlendikleri sorumluluklarla toplumlarının gelişimine ve yarının dünyasına da katkılar sunduğunu belirten Ercan, "Bizler kadınların sahip oldukları birikimi ve potansiyeli hayatın her alanına yansıtabilmelerini, güçlü bir toplum ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz." dedi.

Ercan, Türk dünyası açısından ise ortak kültürel değerler, tarihi hafıza ve toplumsal birikimin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

"Tecrübe paylaşımının gelişmesine katkı sağlayacaktır"

Türk tarihinde kadınların devlet yönetimi ve karar alma mekanizmalarındaki etkin konumuna değinen Ercan, şöyle konuştu:

"Kadınların birbirleriyle kuracakları güçlü ilişkiler ülkelerimiz arasındaki kültürel etkileşimin artmasına, eğitim ve girişimcilik alanlarında yeni fırsatların doğmasına, sosyal politikalar konusunda tecrübe paylaşımının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kadınların ekonomik hayata katılımında, aile politikalarına, gençlerin geleceğinden toplumsal dayanışmaya kadar pek çok konuda geliştireceğimiz ortak çalışmalar ilişkilerimizi toplumlarımızın gündelik hayatına daha fazla taşıyacaktır."

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını anımsatan Ercan, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılını kutladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır" sözlerini hatırlattı.

AK Parti'nin siyasi tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyası arasındaki ilişkileri güçlendiren, ülkeleri ortak hedefler etrafında buluşturan çok önemli mesafelerin katedildiğine dikkati çeken Ercan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında gelişen işbirliğinin, ortak tarihin ve kardeşlik bağlarının güçlü bir siyasi irade ile geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kadın liderler arasında kurulacak güçlü ilişkiler geleceğe zemin hazırlayacak

Günümüzde tamamlanması gereken çalışmaların, derinleştirilmesi gereken birçok işbirliği alanı bulunduğuna ancak bugün Türk dünyasının ortak geleceğinin çok daha güçlü bir iradeyle konuşulabildiğine, hedeflerin daha somut adımlarla hayata geçirilebildiğine işaret eden Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar, ülkelerimizin siyasi ve diplomatik hayatında daha etkin sorumluluklar üstlendikçe ortak vizyonumuz da daha geniş bir toplumsal karşılık bulacaktır. Kadın liderler arasında kurulacak güçlü ilişkiler, yalnızca bugünün diplomatik temaslarına katkı sunmayacak, gelecek nesillerin birbirini daha yakından tanımasına, ortak değerlerimizi sahiplenmesine ve işbirliği kültürünü ileriye taşımasına da zemin hazırlayacaktır.

Kadınların ortaya koyduğu irade, yalnızca kendi toplumlarının gelişimine katkı sunmakla kalmaz, kimi zaman ülkelerin sınırlarını aşarak bütün insanlığın ortak meselesine dönüşen konularda da yeni bir yol açar. Bizler tüm bu toplantılarımızla birlikte kadınların dünya barışına çok daha fazla katkıda bulunacağını ümit ediyor, başta Gazze olmak üzere tüm dünya mazlumlarına el uzatacak yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin doğmasına vesile olmasını temenni ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de hayata geçirilen ve uluslararası ölçekte karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi'nin kadının sözünün geçtiği en anlamlı örneklerinden biri olduğuna değinen Ercan, Türkiye'de filizlenen fikrin dünyanın ortak gündeminde yer bulan küresel bir çevre hareketine dönüştüğüne dikkati çekti.

Ercan, "Bu gelişme bizlere çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Bir kadının ortaya koyduğu vizyon güçlü bir irade ve uluslararası işbirliğiyle buluşunca yalnızca bugünü değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de şekillendiriyor." dedi.

"Kadın girişimcilerin ortaklıklar geliştirmesini kolaylaştıracak buluşmalar üzerinde çalışılabilir"

Tuğba Işık Ercan, paneldeki konuşmasında ise Türk dünyasında kadınların diplomasiye, karar alma süreçlerine katılımı ile bu alanda kalıcı işbirlikleri için atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadının olmadığı yerde şefkatin, barışın eksik olduğunu belirten Ercan, bu nedenle kadınların karar alma mekanizmalarında bulunmasının, söz sahibi olmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Türk dünyasının lider kadınlarının güçlerini birleştirdiğinde TDT'ye önemli katkılarda bulunacağını bildiren Ercan, bu noktada düzenli tecrübe paylaşımının, mentörlük ve karşılıklı öğrenme çalışmalarının önemine işaret etti.

Bu kapsamda ekonomik işbirliklerinin de artırılması gerektiğini dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"Kadın girişimcilerin birbirlerini tanıması, yeni pazarlara ulaşmasını ve ortaklıklar geliştirmesini kolaylaştıracak buluşmalar üzerinde çalışılabilir. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi alanlarda bilgi paylaşımı yapılmasını çok önemsiyoruz. Kadınların yalnızca üretimde değil, farklı alanlarda alınacak kararlarda daha etkili olması açısından ortak gündemler oluşturabiliriz. Şayet Türk dünyasında bunu gerçekleştirebilirsek artık küresel bir köy haline gelen tüm dünyada, Türk dünyası kadınları olarak etkimizin çok daha fazla olacağını düşünüyorum."

Ercan, ortak kültürel mirasın korunarak yeni nesillere aktarılmasının önemine değinerek, Türk dünyası ülkelerinin edebiyatı, sanatı ve gündelik yaşamının gençlere tanıtılmasında kadınlara ve annelere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Panelde, Kazakistan Adilet Siyasi Partisi Kurultay Milletvekili Sholpan Karinova, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gulnara Botokanova, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Andican İl Konseyi Başkanı Halilova Hurshıda Abduvalıyevna ile önceki dönem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA
Tuğba Işık ErcanAK PartiGüncelSon Dakika

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